Gözler 26 Nisan'a çevrildi!Emekli İkramiyesi Zamlanacak Mı? Emekli Bayram ikramiyelerine zam yapıldı mı? 2022 senesi Ramazan Bayramı öncesinde ödenmesi gereken emekli Bayram ikramiyelerinin tutarının 1100 TL'den hangi rakama çıkarılacağı merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz kabine toplantısında emekli ikramiyesinde yönelik zam yapılacağı konuşulmadı. Fakat Bayram öncesinde son kabine toplantısının 26 Nisan tarihinde yapılması bekleniyor. Emekli ikramiyesi zam alacak mı? İşte merak edilen soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde…

2022 Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Emekli Bayram ikramiyeleri her sene Ramazan Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı öncesinde ödenmektedir. İlk önce bin TL olarak verilmesine karar verilen emekli bayram ikramiyesi yapılan bir zam ile 1100 TL ye çıkarılmış nokta dolayısıyla 2022 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs tarihi olacağı için ödemelerin en geç 1 Mayıs tarihine kadar yapılmış olması gerekir.

Emekli bayram ikramiyesi şu anda ne kadar?

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi 2018 senesinde verilmeye başlanan Bayram ikramiyeleri önce bin TL olarak veriliyordu. Daha sonrasında 1100 TL oldu. Şimdi ise yeni bir zam yapılması gündemde..i

Emekli Bayram İkramiyelerinde Gözler 26 Nisan'a Çevrildi

Bu sene meydana gelen yüksek enflasyon ile piyasadaki pahalılık sebebiyle emekli ikramiyelerinin 1500 TL ile 1750 TL arasında bir rakama yükselmesi bekleniyor. Fakat orası bir zam ile alakalı resmi bir açıklama hükümet tarafından henüz yapılmadı. Her ne kadar da kabineden zam kararı beklese de konu ile alakalı gerçekleştirilen kabine toplantısında bir karar alınmadı. Şimdi ise gözler 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Nisan ayının son kabine toplantısına çevrilecek.