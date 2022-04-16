Acil Para İhtiyacı Olanlar Haber Size! Yapılan Başvuru İle Anında Geri Ödemesiz 2 500 TL Ödeme Yapılıyor! Bu Fırsatı Kaç

Acil Para İhtiyacı Olanlar Haber Size! Yapılan Başvuru İle Anında Geri Ödemesiz 2 500 TL Ödeme Yapılıyor! Bu Fırsatı Kaçmaz!

Acil nakit ihtiyacı olanlar bu haber sizi ilgilendiriyor. Bankalar tarafından yapılan açıklamalar birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara verilmesi düşünülen 2 500 TL tutarındaki ödemeler ile vatandaş rahat bir nefes alacak. İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

Vatandaş üzerindeki ekonomik sıkıntıların devam etmesi vatandaşları oldukça fazla zorluyor. Ocak ayında maaşları yapılan zamlar Nisan ayına gelmeden çoktan eriyip gitti. Ekonomik dalgalanmalar nedeni ile sıkıntılı günler yaşayan vatandaşlar, her şeye yapılan zamlarla her geçen gün alım gücü düşmüş oldu. Bankalara tarafından gelen açıklamalar ile ekonomik yönden sıkıntı çeken vatandaşlara promosyon ödemesi yapılacak. 3 yıllık peşin ödeme ile 2 500 TL tutarındaki meblağın hesaplara yatırılacağı açıklaması vatandaşları oldukça sevindirdi. Zorlu süreçte bankalara giden vatandaşlar 2 500 TL tutarındaki ödemeleri alarak ihtiyaçlarını giderme fırsatı buluyor. İşte promosyon veren bankalar…

Yapı Kredi Bankasından 2500 TL Promosyon Ödemesi

Emekli maaşlarını 30 Nisan 2022 tarihine kadar Yapı Kredi bankasına taşıyan vatandaşlar 2 500 TL destek ödemesine hak kazanacak. Banka emekli maaşlarına göre promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemeleri kapsamında maaşı 1 500 TL den az olanlara 1 650 TL ödeme yaparken, 1 500 TL ile 2 500 TL arasında olan kişilere 2 100 TL ödeme ve maaşı 2 500 TL den fazla olan vatandaşlara ise 2 500 TL promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

Vatandaşlar banka şubelerine giderek veya Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması kullanılarak başvuru işlemlerini yapabilir. başvuru sonucunda promosyon ödemelerini anında hesaplarına aktarabilir.

Akbank’tan 1750 TL Promosyon Ödemesi

Akbank müşterilerini sevindirici kampanyaya devam ediyor. Emekli promosyon ödemelerinde arttırmaya giden Akbank, zorlu süreçte vatandaşın yanında yer alıyor. Emekli maaşını bankaya taşıyanlara

Maaşı 1 500 TL olanlara 1 850 TL, maaşı 1 500 ile 2 500 TL arasında olanlara 2 300 TL promosyon ödemesi yapıyor. Maaşı 2 500 TL den yüksek olanlara ise 2 750 TL ödeme yapıyor.