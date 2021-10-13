Göze Yabancı Bir Cisim Batarsa Ne Yapılması Gerekir?

Göze yabancı bir cismin batması durumunda yapılması gereken ilk müdahale konusunda açıklama yapan uzmanlar merak edilenlere yanıt verdi ve önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Mevcut olan görme engellinin yüzde 80’inin önlenebilir ve tedavi edilebilir nitelikte olduğunu açıklayan İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Özlem Karagöl, merak edilenlere yanıt verdi. Yaralanmalar sonucu, sonradan oluşan ve özellikle doğuştan olmayan durumlarda ise ilk yardımın ne kadar büyük bir önem taşıdığı belirtildi.

Açıklama Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapıldı ve insanların ilerleyen senelerde görme bozukluğu problemi ile karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Yaşlanan ve artan nüfus ile doğru orantılı olarak görme kusuru vakalarında her geçen gün artış olduğu aktarılan bilgiler arasında yer aldım. Konu hakkında önemli veriler de paylaşıldı ve küresel olarak 1 milyar insanın henüz çözülmemiş ya da önlenebilecek bir görme bozukluğuna sahip olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandı.

Karagöl, öncelikle yabancı cisimlerin kaçmasına karşı korunmak gerektiğini belirtti ve bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Böcek, böcek parçacıkları, kömür, torna tezgahlarından sıçrayan metal parçacıkları gibi maddelerin yanı sıra kopan kirpiklerin de göze zarar verebileceği ifade edildi. Özellikle ahşap ve demir parçacıkların gözün renkli kısmı olarak bilinen korneaya saplanarak önemli sorunlara sebep olabileceği anlatıldı.

Kızarıklık, bulanık görme, gözde ağrı ya da rahatsızlık hissi, sulanma, göz kapaklarında ve gözde kaşınma hissi gözü açmak gibi bulgular ve belirtiler olduğu zaman göze yabancı bir cismin kaçmış olabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği söylenildi. Doğru müdahale yapılmaması durumunda ise Öğretim Görevlisi Özlem Karagöl görme kaybına yol açabileceğini belirtti. Göze yabancı bir cisim batması durumunda ilk müdahalenin önemine vurguda bulunan Karagöl erken dönemde yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında bilgiler paylaştı.