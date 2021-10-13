QNB Finansbank Gelir Belgesiz 3 Dakikada Kredi Kampanyası Başlattı, Hemen SMS ile Onay Verilecek, Kullanım Yapılacak

QNB Finansbank üzerinden yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Kredi almak isteyenler, belirli kredi şartlarına uygun olması durumunda bu bankadan 50.000 TL kredi onayı alabilecekler. İhtiyaç kredisi kampanyası olarak yayınlanan bu kredi kampanyasında banka QNB Finansbank müşterilerine online kredi imkanı verirken, kredi alacak kişiler ayrıca SMS atarak da kredi başvurusu yapabileceklerdir. QNB Finansbank üzerinden 50.000 TL için son dakika yapılan açıklama ve kredi şartları haberimizde...

Gelir belgesi istenmeden 3 dakika içinde onaylanacak olan kredi kampanyası ile duyuru yapıldı. Banka 3 dakika içinde onaylayacak ve kredinizi hemen kullanabileceksiniz. Bankalar, gelir belgesi olmadan alacağınız kredilerde müşterilerine anında sonuç verecektir. 50 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kampanyası bulunan QNB Finansbank, resmi internet sitesinde yaptığı kredi kampanyası duyurusu ile çok sayıda başvuru almaya başladı. Kredi başvuru sahiplerinin hemen onay aldığını da belirtmek isteriz.

Gelir belgesi olmadan kredi başvurusu yapabilmek için bankaya SMS göndermeniz veya internet üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. Kredi başvurusunda bulunacak kişiler, belirtilen şartlar dahilinde 36 ay vadeli kredilerini hemen onaylatacak. Gelir belgesi olmadan faaliyet gösterecek kişiler, banka şartlarının uygun olması halinde kredilerini sadece kimlikleri ile banka şubesinden alacaklardır. Kredinin detayları aşağıdaki gibidir...

Gelir Belgesi Olmadan Kredi Nasıl Verilir?

Gelir belgesiz kredi alabilmeniz için banka sizden SMS onayı isteyecektir. QNB Finansbank'ın SMS kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

SMS ile kredi başvurusu yapmak isterseniz 5030'a SMS gönderebilirsiniz. SMS ile başvuru yapacak kişiler 3 dakika içerisinde kaç onay mesajı aldıklarını göreceklerdir. 50 bin TL'ye kadar 36 ay kredi değerlendirme yapılacak. Gelir belgesiz kredi alacak olan kişiler, bu şartlara uyduktan hemen sonra kredilerini kullanabileceklerdir.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Kredi kullanabilmeniz için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu kredilerde banka kredi notu önemlidir. SMS ile başvuru yapacağınız için kredi onayı otomatik onay sisteminden geçecektir. Bu durumda banka kredi notu yüksek olan kişilere kredi verecektir.

Kredi sonucuna göre onaylanan kişiler de başvuru sayısına bakılarak değerlendirilecektir. Çok sayıda başvurusu olan kişiler ne yazık ki banka şubelerine gittiklerinde onaylansa dahi kredi kullanamıyorlar. Kırmızı kalemi olan ve bankalar nedeniyle haciz olan kişilere banka onay vermiyor. Bu kişiler borçlarını kapattıktan sonra ipotek başvurusunda bulunabilirler.