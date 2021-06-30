Elmalı Davası Anne ve Üvey Baba İlk Kez Konuştu

Türkiye'nin ayaklanmasına sebep olan konu Elmalı davası ile ilgili cinsel istismar suçlamaları yer almış ve tüm ülke dehşet verici olaya tepki göstermişti. Anne Merve Akman ve üvey baba Rahmi Akman korkunç olay hakkında ilk defa açıklamalar yaptı. Antalya'da meydana gelen korkunç olayda 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyinin istismara uğraması hakkında yürütülen davada tutuklu anne ile üvey baba Rahmi Akman'ın 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının yankıları devam etmekte.

Son günlerde Elmalı davası olarak yeniden gündeme gelen korkunç olay hakkında Türkiye'nin tepki gösterdiği çift Merve Akman ve çocukların üvey babası Rahmi Akman ilk defa açıklamalarda bulundu. Tepki alan çift suçsuz olduklarını ifade ederken mahkemenin kendilerini psikolog ve doktor raporlarına göre tahliye ettiğini, çocukların babaanneleri tarafından yönlendirildiğini açıkladı. Bu durumun da psikolog raporları ile kanıtlandığını söyleyen Merve ve Rahmi Akman çifti, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkat çekti.

İki çocuğun annesi Merve Akman yaşananlara isyan ettiğini belirtti ve 8 Kasım 2018 gününde evlendiğini anlattı. 2018 yılında evlenmeden önce bir olaya karıştığını bu sebeple tutuklandığını ve 3 sene 8 ay ceza aldığını açıkladı. Merve Akman Afyon Açık cezaevinde 1 yıl tutuklu kaldığını da belirtirken çıkan af yasası ile tahliye edildiğini belirtti.

2019 senesinin Kasım ayında çocuklarının babaannesi Günay Soytok'un ziyarete geldiğini ifade eden anne Merve Akman çocuklarını bir aylığına Edremit'e tatile götüreceğini ve kendisinin de izin verdiğini aktardı. Anne Akman cezaevinde olduğu sırada çocuklarını her gün aradığını da açıkladı ve çocuklarının babaanneleri ile kalmak istemediğini ve kendisini ne zaman geleceğini sorduklarını ifade etti. Çocuklarına cezaevinde bulunduğunu söylemediğini açıklayan anne Merve Akman bir otelde çalışmakta olduğunu ve üç ayda bir hafta izni olduğunu anlattığını açıkladı.e3