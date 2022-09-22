Göz Çevresi Kırışık Oluşumu Engelleme Yolları

Oldukça hassas bir bölge olan ve çok ince bir deriye sahip olan göz çevresi özellikle 30'lu yaşlar itibariyle önem kazanır ve göz çevresi bakımı gerekli olur. İnsan yüzünün geri kalanından farklı bir önem ve bakım gerektiren göz çevresi bakım yapılmadığı sırada hızlı bir şekilde kırışmaya başlayabilir. Bu sebeple olduğunuzdan daha yaşlı bir görünüme sahip olabileceğinin bu bölge ekstra bir bakım ile desteklenmelidir. Sizler için haberimizin devamında göz çevresindeki kırışıklıklara etkili olan ve göz çevresine yapılması gereken bakımlar hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Vücudumuzun en hassas ve en ince bölgelerinden biri olan göz çevresi kolajen veya bezlerinin çok daha az olması sebebiyle kırışmalara çizgi oluşumuna ve sarkmalara daha yatkın olmaktadır. Göz çevresinde erken yaşlanmanın ilk belirtileri kendisini gösterir ve bu bölge ön planda olması ile birlikte hassas bir özelliğe sahiptir. Göz çevresi kırışıklıklar ile doludur ve olunandan daha yaşlı bir görünüme neden olabilmektedir. Fakat biraz özen göstererek ve göz çevresine yapılacak olan bakım ile bu durumun önüne geçirilebilir ve göz çevresinde kırışıklık oluşması engellenebilir.

Göz çevresi bakımı anlatıldığı gibi büyük bir önem gerektirir ve alınacak olan göz kremlerinin titizlikle seçilmesi gerekir. Cilt bakımı rutininin önemli bir parçası olan göz kremleri bölgeye özel bir bakım yapmak için gerekli olmaktadır. Göz çevresine uygun olarak üretilen göz kremleri bu bölgenin hassasiyeti sebebiyle dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Diğer taraftan göz çevresi için özel olarak üretilen bazı göz kremleri bulunmaktadır ve bu kremler uygulanması durumunda bazı faydaları da beraberinde getirecektir. Hassas bir yapıya sahip olan göz çevresine uygun olan bazı doğal yağlar ideal şartlara göre üretildiği zaman cilt üzerinde beklenen etkiyi gösterecektir.

Göz bölgesini korumaya geçmeden önce göz bölgesinin özelliklerinin bilinmesi gerekir ve göz kremleri de bu maddelere göre seçilmelidir. Nemlendiriciler ve yüz serumları göz altı cildi adına çok güçlü bir konsantrasyon gibi aktif bileşenler içerebilmektedir. Unutulmamalıdır ki göz çevresine yüz yıkama jellerinin bu bölgeye getirilmemesi tavsiye edilmektedir. Göz çevresini güneşten korumak oldukça önemli olmaktadır ve bu sebeple mineral bazlı olan güneş koruyucu kremleri günlük olarak kullanmak gerekir. Uykudan da çok fazla etkilenen göz çevresi iyi bir uyku düzenine sahip olunduğu sırada kırışık oluşumu engellenecektir. İyi bir uyku düzenine sahip olarak göz çevresi korunabilir ve kırışıklıkların önüne geçilebilir. Tıpkı uyku ile birlikte susuzluk da göz çevresinde kırışıklık oluşmasına sebep olabilir ve vücudun diğer bölümlerinden daha fazla susuzluktan etkilenir. Günlük olarak içilen su miktarı göz çevresinin sağlığı için arttırılmalıdır.

Hangi ürünlerin göz bölgesi için uygun olup olmadığını kontrol etmek ve bu bölgenin ihtiyaçlarını uygun krem edinmek yapılması gereken ilk işlem olmalıdır. Günde 2 defa almak üzere göz çevresi nazik bir biçimde temizlenmeli ve makyajın temizlenmesi ardından göz çevresinin çekiştirilmemesi gerekmektedir. Sert hareketler ile sürterek göz çevresini temizlemekten kaçınılmalıdır. Bunun yanı sıra bölgenin nefes alabilmesi adına göz çevresinin arındığından emin olunması gerekir.