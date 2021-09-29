Baht Oyunu Final Mi Yapacak? Tartışma Başladı!

Bir yaz dizisi olarak Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve büyük başarılara imza atan Baht Oyunu hakkında yeni bir iddia öne sürüldü. İlk bölümlerde sevilen dizi, rakibi olan Ada Masalı’nın karşısında düşük sonuçlar elde etmiş fakat daha sonra hızlı bir şekilde yükselişe geçerek liderlik koltuğuna oturmuştu. Yaz ayları süresince elde ettiği başarı ile kışın da yayın hayatına devam etme kararı alan Baht Oyunu, yeni bölümlerini ekranlara getirmeye devam ediyor. Fakat yeni sezon dizilerinin de yayınlanması ile birlikte romantik komedi dizisi olan Baht Oyunu final yapabilir.

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in bulunduğu Baht Oyunu’nun 1. bölümü yaz başında ekranlara getirilmiş ve Ada Masalı ile aynı akşam a yayın hayatına başlamıştı. İlk haftalarda rakibinin gerisinde kalan dizi, daha sonra hızlı bir şekilde yükselişe geçmiş ve çok yüksek oranlara ulaşmıştı. Kısa süre içerisinde yaz aylarının en sevilen dizisi haline gelen Baht Oyunu hakkında ortaya atılan iddia ise ortalığı karıştırdı.

Dizinin reyting başarısı yaz ayları boyunca sürdü ve yeni sezon dizileri başlayana kadar bu durum bu şekilde devam etti. İkinci sezonuna başlayan Masumlar Apartmanı ile yeni dizi olan Evlilik Hakkında Her Şey isimli diziler Baht Oyunu’na rakip oldu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Dizilerin reyting oranların oldukça düşük gelmesi ile birlikte romantik komedi dizisi hakkında final iddiaları öne sürüldü ve iddianın gerçek olup olmadığı tartışıldı. Dizi hayranları ise bu iddianın gerçek olduğunu düşünerek büyük bir panik yaşadı. Seyirci kitlesi, reyting oranlarının düşmesinden senaristleri sorumlu tutarken yaşanacak olaylar da merak ediliyor. Seyirci kitlesi Baht Oyunu isimli dizi hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya devam ediyor ve dizinin devam etmesi için paylaşımlar gerçekleştiriyor.