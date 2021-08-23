Gönül Dağı Dizisi 2. Sezon Kararı

TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve birinci sezon oldukça başarılı bir şekilde geçirmeyi başaran Gönül Dağı dizisinde yapılacak bir değişiklik olduğu haberine ulaşıldı. 30 bölümlük performansı ile adından söz ettiren ve bunun yanı sıra geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesinin yeni sezonu merak içerisinde bekleniyor. Berk Atan ile Gülsim Ali İlhan çiftinin başrolünde yer aldığı dizi sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına giriyor.

Dizi, TRT 1 ekranlarında Kurban Bayramı döneminde sürpriz yaparak bayram özel bölümü yayınlanmış ve yaz sürecinde çekimlere 2 aylık ara veren oyuncu kadrosu yeniden bir araya gelerek hayranlarını mutlu etmişti. İkinci sezonda da Gönül Dağı dizisinin izleyici kitlesini bekleyen küçük bir sürpriz olduğu bilgisine ulaşıldı. Projenin yeni döneminin İstanbul sahneleri ile başlayacağı bilgiler arasında yer aldı.

Dilek isimli karakterin İstanbul'daki kısa hikayesi Gönül Dağı dizisinin seyirci kitlesi ile buluşacak ve projenin ikinci sezonda gerçekleşen bu yenilik kararı ilgi ile karşılanacak. Bunun yanı sıra başarılı oyuncu Gülsim Ali İlhan’ın, Kız Kulesi'nin önünde çekilen fotoğraflarına da ulaşıldı ve oyuncunun fotoğrafları ses getirdi.

Taner ile telefonda konuşan Dilek'in alacağı karar da merak konusu oldu ve ikinci sezonda merak edilen soruların yanıtları arandı.

Dilek, Taner'i İstanbul'a davet etmiş ve muhteşem İstanbul manzarasının fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmemişti. Daha sonra Dilek ile Taner’in buluşma yeri olarak İstanbul'u mu yoksa Eskişehir’i mi seçeceği merak konusu. Bu durum dizinin gidişatını da etkileyecek bir hal alırken hikayenin nerede devam edeceği de bu karara bağlı olarak değişecek.

Oyuncu kadrosunun İstanbul'da kısa süren çekimler sonrasında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine gittiklerini duyurması İstanbul sahnelerinin projenin ikinci sezonda farklı bir yer tutmayacağını gösteriyor.