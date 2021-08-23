Aşk Mantık İntikam Yeni Fragmanı ile Yaktı Geçti!

Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam isimli televizyon dizisine karşı ilgi devam etmekte ve proje yeni bölümleri ile büyük izlenme oranları yakalamakta. Cuma günlerinde seyirci kitlesi ile buluşan projenin diğer dizilere kıyasla daha iyi reyting sonuçları aldığı bilinmekte. Geçtiğimiz Cuma akşamında seyirci karşısına çıkan 9. yeni bölümü ile beraber de reyting oranlarında adeta bir sıçrama gerçekleştiren Aşk Mantık İntikam isimli dizinin yeni bölümü merak içerisinde bekleniyor.

İlhan Şen ile Burcu Özberk çiftinin başrolünde yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü izleyici kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Seyirci kitlesi ile buluşan dizinin fragmanına yönelik ilgili dikkat çekerken Pazar gününde dizinin yeni bölüm fragmanının da yayınlanacağı düşünülüyordu.

YouTube ortamında Fox TV tarafından Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni fragmanı saat 17.15 gibi paylaşıldı ve paylaşım sonrasında yalnızca 15 dakika içerisinde yüz binin üzerinde görüntülenmeye ulaşıldı.

Fox TV'nin yanı sıra kanalından yayınlanan fragmanların da çok kısa bir süre içerisinde görüntülenme sayısının oldukça yüksek oranlara ulaşması seyirci kitlesinin Aşk Mantık İntikam isimli diziye ne kadar çok ilgi gösterdiğini kanıtlıyor. Bu durum reyting sonuçları ile de elde edilirken oldukça kısa bir süre içerisinde bu kadar fazla izlenme oranları elde edilmesi her dizinin yapabildiği bir durum değil.

Yaz döneminde başlayan Aşk Mantık İntikam dizisinin kış döneminde de devam edeceği ve iddialı yapımlar arasında ulunmaya aday olduğu konuşuluyor. İzleyici kitlesi dizinin hikayesini çok severken başrol oyuncularının uyumunu da beğenerek izlemekte. 27 Ağustos Cuma gününde yeni bölümü ile televizyon ekranlarında yer alacak olan Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni fragmanı ile adından söz ettirmeyi başardı. Ozan’ın Esra'ya asla kötü bir şey olmasına izin vermeyeceğini söylemesi ilgi çekti.