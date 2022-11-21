Gölcük tersanesine işçi alımı başvuru şartları açıklandı! İşte MSB dolgun maşla işçi alım kadroları

Milli Savunma Bakanlığı bağlamında yayımlanan son dakika açıklamasında Gölcük Tersanesine işçi alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr'den yapılıyor. Bu resmi siteye girdikten sonra işkur girişi yapmanız ve daha sonra açılan menüde iş ilanları kısmına tıklamanız gerekmektedir. Bu kısma tıkladıktan sonra üstte Milli Savunma Bakanlığı ilanları bağlamında tıklayın yazısını göreceksiniz. Buraya tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

KOCAELİ Armadör İşçisi 00007161383

KOCAELİ Elektrikçi (Genel) 00007161690

KOCAELİ Tekne Montaj İşçisi 00007161768

KOCAELİ İnşaat Ustası 00007161951

KOCAELİ Elektrikçi (Genel) 00007161963

KOCAELİ Elektronik Teknisyeni 00007162703

KOCAELİ İş Makineleri Operatörü 00007162743

KOCAELİ Fiberglasçı 00007162851

KOCAELİ İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi)) 00007163103

KOCAELİ Metal Sac İşleme İşçisi 00007163132

KOCAELİ Gemi İzolasyoncusu 00007163182

KOCAELİ Gemici 00007163199

KOCAELİ Çarkçıbaşı (Gemi) 00007163263

KOCAELİ Hidrolik Pnömatikçi 00007163495

KOCAELİ Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 00007163935

KOCAELİ Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı) 00007164202

KOCAELİ Marangoz 00007165421

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli

savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya

da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere

desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.