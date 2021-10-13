Gökçe Akyıldız Araya Son Verdi

Genç oyuncu Gökçe Akyıldız, Kırgın Çiçekler isimli televizyon dizi projesinde Songül karakterine hayat vermiş ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Oyuncu, daha sonra dizilere ara vermiş ve oğlu Ömer ile ilgilenmeyi tercih etmişti. Oğlunun dünyaya gelmesi sonrasında bir süre dizi setlerine ara veren ünlü isim müjdeyi verdi. Bir süre boyunca setlerde yer almayarak hayranlarını meraklandıran yeni dizi projesi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Sevilen oyuncu yeni projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldız Tilbe'nin konserine bir arkadaşı ile beraber katılan ünlü oyuncu Gökçe Akyıldız, uzun bir zaman sonrasında ilk kez konsere katıldığını ifade ederken çok heyecanlı olduğunu da söyledi. Oğlunu dünyaya getirmesi sonrasında daha sosyal olduğunu açıklayan oyuncu, çok fazla ortaya çıkmamasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi ve neşeli halleri ile dikkat çekti.

Sevilen oyuncunun hayranları Gökçe Akyıldız'ın yeniden setlere dönüş yapmasını çok istiyor ve bunun için bazı paylaşımlar gerçekleştiriyordu. Oyuncu ise müjdeyi verdi de TRT'nin dijital platformu için hazırlanmakta olan ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan Akif dizisinden gelen teklifi kabul ettiğini söyledi. Her şeyin yolunda olduğunu ve projede yer aldığını açıklayan ünlü isim iyi olduğunu ve dijital bir iş çektiklerini anlattı. Gayet güzel ve keyifli gittiğini de söyleyen Akyıldız, mutlu olduğunu belirtirken yeniden sette olmanın çok heyecan verici olduğunu da söyledi. Aynı zamanda oğlu Ömer'in de keyifli olduğunu ve okula başladın açıklayan Akyıldız, güzel haberi vermesi ile hayranlarını mutlu etti.

Mehmet Akif Ersoy'un kızı olan Cemile karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gökçe Akyıldız, yeniden setlere dönme kararı alarak sevenlerine güzel haberi verdi. Aynı zamanda dijital dizi projesi ile beraber farklı işleri de bulunduğunu açıklayan oyuncu, hayranlarına geri dönüş mesajını da verdi.