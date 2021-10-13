Garanti Bankası Emekli Olan Kişilere 15 Ekim'de Kadar 100.000 TL verecek

Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile son zamanlarda oldukça adından söz ettiren bankaların başında gelmektedir. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler emekli olmaları durumunda Bu bankanın emekli kredi kampanyasına katılarak daha uygun faizlerle ve kolay başvuru aşamaları ile kredi imkanı sağlanmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler emekli olması durumunda emekli maaşlarını Garanti Bankası üzerinden almaları durumunda kredi başvurusu yapabilir ve Kredi notu düşük olsa bile onay alabilirler.

Garanti Bankası 100.000 TL emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden emekli kredisi kullanacak olan müşteriler bankaya emekli maaşı taşımaları durumunda Kredi başvurusunda bulunabilirler.

Bankanın yapmış olduğu son kredi kampanyası ile birlikte 100.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan emeklilere 1.49 faiz oranları ile Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıyor. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan müşteriler maaş taşıma işlemleri sonrasında ilk maaşını aldıkları zaman bu bankadan 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

100.000 TL'ye kadar emekli kredisi kullandığınız zaman banka 50.000 TL üzerinde kredi onayı verdiği müşterilere 24 ay vadeli olarak Kredi imkanı sunarken 50.000 TL altında kredi başvurusu yapacak olan müşteriler ise 36 ay vadeye kadar Garanti Bankası üzerinden emekli kredisi kullanabilecektir.

100.000 TL emekli kredisi kullandığınız zaman diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı da tek bir bankada toplamak istiyorsanız bu bankanın vermiş olduğu borç kapatma kredisi ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Yapmış olduğunuz bu işlemler sonrasında banka size tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayacak ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu ile sizin ihtiyacınızın ne kadar olduğunu birleştirerek sizlere kredi onayı verecektir.