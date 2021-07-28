BM Uzmanı, Myanmar'ın Covid 'Süper Yayıcı' Devlet Olabileceğini Söylüyor

Myanmar'ın bölge genelinde salgınları körükleyen süper yayıcı bir Covid devleti olma riski altında olduğunu söyleyen BM ülke özel raportörü, güvenlik konseyini ateşkes çağrısında bulunmaya çağırırken uyardı.

Güneydoğu Asya ülkesi, Şubat ayındaki askeri darbenin yol açtığı derin bir siyasi ve ekonomik krizin üzerine, şimdiye kadarki en şiddetli salgınıyla karşı karşıya. Aşı programı durma noktasına geldi, testler çöktü ve devlet hastaneleri zar zor çalışıyor.

Cunta karşıtı grevin ön saflarında yer alan ve devlet hastanelerinde çalışmayı reddeden doktorlar, sürekli askeri şiddet veya tutuklama tehdidiyle karşı karşıya kaldıkları için hastaları gizlice tedavi etmek zorunda kaldılar.

Myanmar'daki insan haklarının durumuyla ilgili BM özel raportörü Tom Andrews, Guardian'a verdiği röportajda Myanmar'daki kesin vaka ve ölüm sayısının belirsiz olduğunu söyledi. Gazetecilerin ve doktorların hedef alınması, kriz hakkında doğru bilgi edinmeyi zorlaştırdı.

“Bunun yukarı doğru bir artış olduğunu biliyoruz. Andrews, “Çok hızlı, endişe verici derecede hızlı bir yükseliş” dedi.

Askeri kontrollü sağlık ve spor bakanlığına göre, 1 Haziran'dan bu yana 4.629 kişi Covid'den öldü. Rakamların hafife alındığı düşünülüyor. Bağımsız bir yayın kuruluşu olan Irrawaddy haber sitesinin bildirdiğine göre, askeri kontrollü medya Salı günü yaptığı açıklamada, Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'daki mezarlıklarda ölümlerle başa çıkmak için 10 yeni krematoryum inşa edileceğini duyurdu.

Andrews, "Yangon'da üç tür çizgi görmek yaygındır," diye ekledi. Biri ATM'lerden önce, biri oksijen kaynakları için - ki bu çok tehlikeli çünkü insanlara oksijen için sırada durdukları için Myanmar güçleri tarafından kelimenin tam anlamıyla vuruluyor - ve üçüncüsü krematoryum ve morglardaki sıralar."

Ülke genelinde şehirlerde ciddi bir oksijen, tıbbi ekipman ve ilaç sıkıntısı var. Evlerin dışında insanlar yiyecek veya ilaca ihtiyaçları olduğunu belirtmek için sarı ve beyaz bayraklar asarken, sosyal medya yardım ve ölüm bildirimleriyle dolup taşıyor.

Ordu oksijen kaynaklarına el koymakla suçlanıyor. İnsanların tank biriktirdiğini iddia ederek tedarikçilere halka satış yapmamalarını emretti.

Andrews, Myanmar'ın komşuları da dahil olmak üzere uluslararası hükümetlerin hızlı hareket etmesi gerektiğini, aksi takdirde sınırlarında kontrolsüz bir salgının sonuçlarını göreceklerini söyledi.

Andres, "Myanmar, bu çok öldürücü varyantlarla - Delta ve son derece tehlikeli, son derece ölümcül, son derece bulaşıcı olan diğer hastalık biçimleriyle Covid-19'un süper yayıcısı haline geliyor… Bu, her türlü nedenden dolayı çok, çok tehlikelidir. "dedi.