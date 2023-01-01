Girişimciye Faizsiz Kredi Desteği 100 bin TL’den 300 bin TL’ye Çıkarıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 1 milyon kişinin 2023 yılında istihdam ettirilebilmesi için özel bir nakdi destek yardımını duyurdu. Uzun süredir beklenen faizsiz kredi fırsatı geçtiğimiz yıl 100.000 TL olarak sunulmuştu. Yapılan yeniliklerle beraber bu rakam 300 bin TL'ye ulaştı. Nurettin Nebahati: “Son 20 yıldan bu yana her zaman için insanı hedefleyerek uygulamalarımızı yürürlüğe aldık. Türkiye ekonomi modeli kapsamında yatırımı ihracatı ve üretimi destekleyebilmek ve sürdürülebilir hale getirilmesini sağlamayı hedeflemekteyiz” dedi.

Girişimci Kredisi Nasıl Kullanılır?

Başarılı insanların finansal anlamda ihtiyaç duydukları kredi desteğini girişimcilik faaliyetleri ile sunmaktayız, dedikten sonra gençlere seslend: “Genç girişimciler dikkat! Faizsiz kredi limitleri 100.000 TL'den 300 bin TL'ye çıkarıldı. Girişimci pozisyonunda en fazla 30 yaşa kadar alınabilen kredi ise yaş sınırı yükseltilerek 35'e çıkarıldı. Halkbank tarafından yapılacak başvuru sonrası kredi kullanılabilecek.”

Yeni Yıl için Alınan Kararlar

Alınan yeni kararlardan bazıları ise şunlar oldu: