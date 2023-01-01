Girişimcilere 6 ay Ödemesiz Kredi Paketi Duyuruldu! Genç Girişimci Hibe Desteği!

Yeni yılda geçerliliğini korumaya devam edecek 1 milyon istihdam projesi kapsamında girişimcilere ödenecek teknoloji destekleri başladı. Girişimci kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara toplamda 4 milyar TL kredi desteğinden yararlanma fırsatı sunulacak. 6 ay boyunca ön ödeme yapılmadan faydalanılacak girişimci kredisine nasıl başvurulur? Kimler yararlanabilir? detayları araştırılıyor. 1 milyon istihdam projesi kamuoyuna duyuruldu.

7 farklı müjde yapılan programda vatandaşta paylaşıldı. Burada en dikkat çeken konu girişimcilere yönelik ödenecek kredi tutarı oldu. Cumhurbaşkanı kamu bankaları üzerinden bilişim alanına yönelik girişimde bulunacak olan kişilere özel tanımlanan fırsatın 6 ay boyunca geri ödemesiz olarak yeni girişimcilere sunulacağı söylendi. Yapılan açıklamanın ardından detaylar ve bu süreçte kredinin kimlere verileceği araştırılmaya başlandı. Sektörlere bağlı olarak 7 farklı müjde verildi.

Kamuda Çalışan Bilişim Personelleri Dikkat!

Erdoğan açıklamasında sadece 200 milyar liralık desteğin 4 milyar TL'sinin teknoloji destek paketi kapsamında verileceğini ifade etti. Teknoloji odaklı olarak KOBİ'lerin yazılım alanında oluşturacakları firmalar bu anlamda desteklenecek. Dijital dönüşüm kapsamında uygulanacak desteklerin 1 milyarlık kısmı ilave olarak sunulacak. Bulut işletmeciliği yapanlar mali anlamda çalışmalarını güçlendiriyor. Arge projelerindeki her personel 0 uzaktan çalışma desteğinden faydalanabilecek. Kamuda çalışan bilişim personelleri için 2023 yılında arttırma gidilecek.

Kamu bankaları üzerinden bilişim alanıyla ilgili girişimcilikte bulunmak isteyenlere 6 aylık geri ödemesi olarak girişimci kredisi sunulacak. Hem imalat hem de bilişim sektörlerinde istihdam eden çalışanlara yönelik aylık 10.000 TL'ye kadar sigorta prim desteği 2023 yılı sonuna kadar devam edecek. Girişimci kredisinden faydalanmak isteyenlerin nasıl başvuru yapacağına dair henüz net bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki günlerde konunun netleşmesi ve detayların açıklanması bekleniyor.

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Nedir?

Tüm bunların ötesinde yıllardır var olan, girişimcileri destekleyen KOSGEB firması hem KOBİ’lere özel bir finansman oluşturuyor. Mikro ve küçük işletmelere yönelik acil çözüm olanaklarını maddi olarak servis ediyor. KOSGEB'in girişimcilik destekleri kapsamında geleneksel ileri girişimci iş planı ödüllü programları ya da girişimci eğitim programları kapsamında farklı maddeler yer alıyor. Girişimcilik destek programı kapsamında 50.000 TL'ye kadar geri ödemesiz hibe desteği sunulurken 100.000 TL'ye kadar geri ödemeleri de aylık taksitlerle geri ödenebilecek destek sunuluyor.

KOSGEB'in girişimcilik destek programı kapsamında ödediği toplam rakam ise 150.000 TL'ye ulaşıyor. Bu sayede kişi kendi işinin patronu olmak için hayallerine kavuşabilir. Ekonomik olarak ülkeyi kalkındırabilmek ve kendi başarısını işletmesine aksettirebilmek isteyenler için tasarlanmış olan bu girişimci destek paketleri bankalarında desteklediği bir platform haline geldi. Özellikle İş Bankası'nın bu konudaki destekleri yadsınamaz.

Genç Girişimci Desteğine Nasıl Başvurulur?

Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin önünde çok sayıda parkur bulunuyor. Stopaj vergisi, Bağ-kur primi, Gelir vergileri gibi farklı konularda işlemlerin başlatılması gerekiyor. 29 yaşının altında olan genç girişimcilerin merak ettiği tüm detaylar arasında bu faydadan nasıl yararlanılabileceği konusunda hem fikir olunuyor. Genç girişimci desteğine başvuruda bulunarak faydalanmak isteyenlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor:

18 ve 29 yaş aralığında olması gereklidir

1 Haziran 2018 tarihinden sonra Bağ-kur üzerinden ilk kez faydalanmak isteyenlerin daha önceden herhangi bir şirket açmamış ya da şirketin ortağı olmamış olması gerekiyor

Genç girişimci desteğine başvuruda bulunmak isteyenlerin vergi daireleri üzerinden bu faydadan yararlanması mümkün oluyor.

Vergi dairelerine gidilerek bir dilekçe ile onay verilmeli. Ardından genç girişimci desteğinden faydalanmaya başlanabilir

Bu belgede ikamet edilen yerdeki en yakın SGK kurumuna gidilerek de başvuru yapılabilir

İnteraktif vergi daireleri üzerinden online dilekçe oluşturarak da genç girişimci kredisine başvurulabilir

Genç Girişimciye Ne Kadar Ödenecek?

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri yönelik genç girişimcilerin alabileceği destek tutarı program kapsamında 65 bin TL'yi görüyor. İleri girişimci destek programından faydalananlar ise 375.000 TL'ye kadar hibe desteği alabiliyor. Girişimci genç pozisyonunda ise 5.000 TL başlangıçta daha sonra bir 5.000 TL de toplamda 10.000 TL destek alabiliyor. KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerini tamamlayanlar ancak bu fırsattan yararlanabiliyor. Hazırlanmış bir projeyi de KOSGEB'e başvurmak ve bu projenin akıl ve mantığa uygun ve sürdürülebilir olduğunu ispat etmek yeterli oluyor.