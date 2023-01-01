Balıkesir Belediyesi Öğrenci Akbiline %75 İndirim Müjdesi Verdi!

İstanbul büyükşehir belediyesi tarafından kısa süre önce ulaşıma yönelik yeni zamlı rakamlar açıklanmıştı. Ardından İstanbul'daki servis ücretlerindeki artış gündeme getirildi. Tüm bu zamlı rakamların maliyetleri arttırması ve öğrencileri daha çok maddi külfet oluşturması bir yana Balıkesir büyükşehir belediyesi öğrencileri mutlu edecek yeni bir karar aldı. Öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca ulaşımdaki tüm masraflarının %75 indirimli olarak belediye tarafından karşılanacağı duyuruldu. Bu haber tüm öğrencileri elbette ki mutlu etti.

Öğrencilerin ulaşım masrafları için 25 milyon TL tutarında destek rakamı köşeye ayrıldı. 1 Ocak itibariyle yapılacak olan düzenleme sonrası öğrencileriyle ulaşımdaki ücretleri %75 oranında indirimli olarak karşılanacak. Öğrenci dostu şehri olarak anılmaya başlanan Balıkesir belediyesi ulaşım desteği ile tüm illere fark atıyor. 2022 yılı sonu yaklaşırken meclis toplantısı sonrası Bakan Yılmaz tarafından öğrencilere müjde verildi.

KYK Hat Seferlerinde İndirim!

Geçtiğimiz yıl 4,5 TL olan kampüs ve KYK hat seferleri için yeni abonman ücretinin 2.80 TL'ye kadar düşürüldüğü duyuruldu. 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılında aylık 3 milyon TL'yi bulan ve eğitim öğretim sonuna kadar ise bu rakamın 25 milyon TL'ye ulaşacağı ulaşım desteği duyuruldu. 1 Ocak'tan itibaren mesafeye yönelik biniş ve iniş ücretlerinde hesaplamalar 16 hat üzerinde uygulanacak. Balıkesir'de kullanılan Balkart öğrencileri %40 en az olmak üzere %75'e varan indirimden faydalanabilecek.

Yeni Tarifeler Ne Oldu?

Kısa süre önce Balıkesir belediye başkanı Yılmaz tarafından açıklanan haber sonrasında yeni tarifeler merak edilmeye başlandı. 1 Ocak'tan itibaren %40 ile %75 arasında indirim uygulanacaktır, denildi. Öğrenci ve aileleri için aylık 600 TL'ye kadar indirim anlamına geliyor. Ardından indirimli tarifelere yönelik 16 farklı hattı içeren yeni rakamlar tek tek açıklandı: Savaştepe ve Balıkesir arasında ödenen 23 TL yerine 10 TL oluyor. Kepsut - Dursunbey arasında 35,50 TL olan rakam 18 TL'ye düşüyor. Diğer rakamlar ise şu şekilde oldu: