Girişimci Kadınları E-Ticarette Destek! Denizbank ve Hepsiburada Anlaştı!

DenizBank duyarlı bankacılık anlayışı ile Hepsiburada internet sitesi üzerinden satış sürecini başlatan kadınlara destek paketini açıkladı. Girişimci kadınlara yönelik teknolojik gücü programı kapsamında sunulan bu destek piyasalara hareketliliği de getirecek. Denizbank ve Hepsiburada işbirliği ile başlatılan bu kampanya ile hedefte e-ticarette kadınların daha çok güç kazanabilmesi yer alıyor. Kadınların ekonomiye katkı sağlayabilmelerini kolaylaştırabilmek ve ekonomik büyümeyi destekleyebilmek için 2017 yılında girişimci kadınlara Teknoloji Gücü adı verilen bir program başlatılmıştı. Bu konuda hepsiburada süreci her zaman destekledi. Bu işbirliğine Denizbank'ta eklendi.

Destek Ödemesi Ne Kadar Oldu?

Pazarlama, teknoloji ve operasyonel farklı süreçlere yönelik desteklenecek olan kadınlar ülkenin farklı illerinden katılım sağlayabilecek. 38 bini aşkın kadın ekonomiye katkı sunacak. DenizBank'ın işbirliği ile finansman desteklere erişim daha da kolay hale gelecek. Bu kapsamda yapılacak olan destek ödemeleri 4 ay boyunca sürdürülecek ve 250 bin TL'ye kadar ulaşabilecek. Bu desteğe ek bankanın sunduğu avantajlı teklifler üzerinden değerlendirilecek. Üstelik 18 aya kadar taksitlerle vadelendirilebilecek.

Destek Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Denizbank şubelerine gitmeye gerek kalmadan mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden süreç yürütülebilecek. Özellikle bu kapsamda sunulan faydadan yararlanan her bir girişimci kadın Havale ve EFT işlemlerine uygularken ek bir masraf ödemeyecek. DenizBank'ın girişimci kadınlara sunmuş olduğu bu teklif DenizBank POS müşteri hesabı oluşturdukları anda 20.000 TL'ye kadar ciro ve 1,29 komisyon oranı üzerinden avantajdan faydalanmalarını da sağlayacak.

Destek Paketinin Faydaları Nelerdir?

DenizBank'ın kadın girişimciye sunduğu ek özellikler arasında şunlar yer alıyor:

25 yapraklı hani ücretsiz çek karnesi

2 ve üzerinde çalışana sahip firmaları için 3 yıllık kişi başına 1500 TL promosyon ödemesi

Dijital pazarlama ve veri işleme aşamalarında yönetim sürecine dair ücretsiz eğitimler