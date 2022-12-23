2023 İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu? Asgari Ücret Artışı Taban ve Tavan Tutarı Nasıl Etkiledi?

Asgari ücreti rakamı açıklandı. Bu rakam üzerinden işsizlik maaşı oranı da değişti. En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı kıdem tazminatı taban ve tavan tutarı ve engelli aylığında da artış yaşandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2023 yılında resmen uygulanacak olan asgari ücret rakamı 8.500 TL'ye ulaştı. Yapılan bu zamla beraber işsizlik maaşı rakamları da netleşti. 2023 yılındaki en düşük işsizlik maaşı 3.048 TL'yi buldu. En yüksek işsizlik maaşı ise 7.885 TL'yi gördü. Bu rakam üzerinden belirlenen kıdem tazminatı bir işçi için tavan rakam olarak 10.800 TL'ye kadar ulaşmış oldu. Bir diğer artırılan ekonomi paketi ise 65 yaş üstü aile alanları için oldu.

65 Yaş Aylığı, Engelli Aylığı Ne Kadar Oldu?

2022 yılı 65 yaş üstü aylığı 864 TL iken 2023 yılının için belirlenen asgari ücret rakamı sonrası 65 yaş üstü aylığı 2.604 TL oldu. Bu durum engelli aylığına da etkiledi. Engelliler için ödenen %40 ve %69 engellilik oranı üzerinden aylık maaş 1.738 TL idi. 2022 yılında %70 oranını ve üzerinde engelliliği bulunan kişilerin alacakları rakam 2.609 TL'ye yükselmiş oldu. Engelli yakınlarına verilen aylık ise yeni asgari ücret rakamı ile beraber 1.738 TL'ye ulaştı. Açıklanan asgari ücret maaşı sonrasında engellilerin 65 yaş aylığı alanların kıdem tazminatı alacak işçilerin ve işsizlik maaşı alanların fiyatlarına yönelik yapılan bu yükseliş sonrasında gözler Aile Destek programı kapsamında ödenen destek ödemeleri ile beraber devletin çocuklara, dar gelirli ailelere yönelik ödediği farklı desteklerde de ne kadar artış olacağına çevrildi.

Aile Destek Ödemelerinde Son Durum!

Aile destek ödemeleri 2022 yılında 3 milyon haneye kadar ulaştı. Nakdi destek aktarımı 3.8 milyar TL'yi gördü. 12 Aralık 2022 yılında yapılan kabine toplantısı sonrasında konu üzerine yeniden net açıklamalarda bulunuldu. 8 Kasım tarihinde son olarak yatırılan destek tutarı aralığın 6'sı ve 10’u arasında hesaplara tanımlandı. E-devlet üzerinden yapılan başvuru ile alınabilen bu tutar 12 ay boyunca dar gelirli ailelere verilmeye devam ediliyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında değişiyor. Yapılan yeni asgari ücret zammı sonrasında bu rakam ne kadar olacak? Henüz konu üzerine yeni bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.