Gine Geçiş Meclisi Darbe Sonrası İlk Oturumunu Düzenledi

Gine'nin geçiş meclisi, demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri olarak devrilmesinden beş ay sonra ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Fransız kısaltması CNT ile tanınan ve sivil yönetime dönüş organize etmekle görevli organ, Cumartesi günü başkent Conakry'de bir açılış oturumu için bir araya geldi.

CNT Başkanı Dansa Kourouma, üçüncü dönem için aday olabilmek için anayasayı değiştirerek öfkeye yol açan Conde'ye atıfta bulunarak, açılış konuşmasında "elitleri iktidara getiren ve neredeyse süresiz olarak iktidarda kalmalarını sağlayan mekanizmaların kesin olarak çözülmesi gerektiğini" söyledi.

Başbakan, "kolayca değiştirilmeyecek" bir anayasanın hazır olması yönünde çağrıda bulundu.

Kourouma, "Yolumuz, geçişe son vermek için düzenlenecek güvenilir ve şeffaf seçimlerin sonunda, gelecekteki Ulusal Meclis'in kurulmasına kadar, bundan sonra üstesinden gelmeye çağırıldığımız her türlü tuzakla dolu olacaktır." diye de ekledi.

Gine'nin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve 2010 yılından bu yana iktidarda olan Conde'nin 5 Eylül'de görevden alındığı açıklandı.

Birkaç saat süren oturuma kalkınma uzmanı geçiş dönemi Başbakanı Mohamed Beavogui de katıldı.

Darbeyi yöneten ve geçici cumhurbaşkanı olarak yemin eden Albay Mamady Doumbouya, "özgür, güvenilir ve şeffaf" seçimler yapmak için "devleti yeniden tesis edeceğine", yolsuzlukla mücadele edeceğine ve seçim sisteminde reform yapacağına söz verdi.

CNT üyeleri Doumbouya tarafından siyasi partiler ve dernekler tarafından sunulan listelerden seçildi. Organ, yeni bir anayasa hazırlamak ve sivil yönetime dönüş tarihi önermekle görevli.

Bu arada hükümet ve diğer kurumlar feshedildi ve bakanlar, valiler ve valilerin yerine idareciler ve askerler getirildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine'den Mart ayı ortasına denk gelen darbeden sonraki altı ay içinde seçim yapılmasını talep etti.

Gine, ordunun son 18 ayda iktidarı ele geçirdiği Mali ve Burkina Faso ile birlikte üç Batı Afrika ülkesinden biri.

15 üyeli blok Gine ve komşu Mali'yi askıya aldı ve darbeler nedeniyle yaptırımlar uyguladı.

Bir meydan okuma olarak, Mali geçiş konseyi başkanı ve eski askeri hükümet üyesi Albay Malick Diaw Cumartesi günü Gine meclisinin açılış oturumuna katıldılar.

"Mali ve Gine'de siyasi geçiş süreci devam ettiği için iki ülke bir yol ayrımındadır." diyen Diaw, nihai hedefin "siyasi normalleşme" olduğunu da sözlerine ekledi.

Conde'nin 2010 yılındaki zaferi, ülkenin sırasıyla 26 ve 24 yıl görevde kalan iki ilk cumhurbaşkanı Sekou Toure ve Lansana Conte'nin on yıllardır süren otoriter yönetimine son verdi.

2015'te ikinci dönem için yeniden seçildi, ancak Rusya'nın desteklediği ve Ekim 2020 anketlerinde kazandığı tartışmalı bir üçüncü dönemi aramasına izin veren bir anayasa referandumunda zorlandığında giderek daha fazla sevilmedi.