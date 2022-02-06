Futbolcular Trajik Ölümün Ardından Faslı Çocuk Rayan İçin Saygı Duruşunda Bulundu

Yaklaşık beş gün boyunca bir kuyuda mahsur kalan Faslı genç bir çocuğun ölümü, ünlü futbolcular, takımlar ve yorumcular da dahil olmak üzere dünya çapında tepkilerin artmasına neden oldu.

Beş yaşındaki Rayan Oram'ın cesedi, cumartesi günü kuzeydeki Chefchaouen kasabası yakınlarındaki Ighrane köyünde, 32 metreden (100 fit) dar bir kuyudan düştükten sonra çocuğu çıkarmak için mekanik kazıcıların 24 saat çalışması sonucu bulundu.

Paris-Saint Germain oyuncusu ve Faslı milli futbolcu Achraf Hakimi, Instagram sayfasında, alt kısmında kurtarma görevlileri olan çocuğa ulaşmak için kazılan çukurun genişliğini dolduran Rayan'ın yüzünün bir çizimini paylaştı.

"Allah'a aitiz ve Allah'a aitiz, dönüyoruz" başlığı Arapça oku – Kur'an'dan bir ayet. Paylaşımını PSG'den takım arkadaşı Fransa milli Kylian Mbappe kendi Instagram hikayesiyle paylaştı.

Çok sayıda Avrupa futbol kulübü de taziyelerini Arapça sosyal medya sayfalarında paylaştı.

İspanyol ekibi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevilla FC, yönetim kurulu ve taraftarları, Rayan'ın ölümü üzerine Fas halkına en içten taziyelerini iletti."

Barcelona FC'nin Arapça sayfası da buna uydu ve şu tweeti attı: "Büyük bir üzüntü ve üzüntüyle Rayan'ın ölüm haberini aldık. Ailesine ve tüm ailesine en içten taziyelerimizi ve taziyelerimizi iletiyoruz."

Manchester United'ın Arapça Twitter hesabından da Rayan'ın ailesine sempati ve teselli dile geldi.

Suudi futbol takımları Al Hilal ve Al Nassr'ın yanı sıra Fas lig takımları Wydad Athletic Club ve Fath Union Sport, Rayan'ın trajik ölüm haberini paylaşarak sosyal medya sayfalarına taşıdılar.

Mısır'ın en büyük futbol takımlarından zamalek spor kulübü, Fas halkına ve Arap halkına saygılarını sundu.

Kulüp, "Kuyunun darlığından gökler kadar geniş bir cennete kadar, Allah'ın izniyle" diye tweet attı.

BeIn spor yorumcusu Hafidh Derradji şu tweeti attı: "Rayan, kurtarma operasyonuyla transfix olan herkesin oğlu oldu.

"Milyonlarca insan seni önemsiyor ve ölümün için yas tutuyor.", dedi. "Sen sadece anne ve babanın çocuğu değil, oğlumuzun da çocuğusun ... Allah ruhunuzu şad etsin, ailenize ve tüm Fas halkına teselli ve huzur versin."