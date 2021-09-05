Faizsiz 10.000 TL Kredi Veren Bankalar Açıklandı, Yarın Başvuru Yaparak Sıfır Faizli Kredi Alacaksınız

Faizsiz bankacılık diğer adıyla katılım bankacılığı bankaları ticaret yöntemi ile fon kullandırır. Müşterinin ihtiyaç duyduğu malı satıcısından peşin alır, üzerine kârını ekleyerek müşterisine vadeli satar. Müşteri ile banka arasında alım-satım akdi düzenlenir. Bu nedenle kullandırılan fonların karşılığında bir mal vardır.

Türkiye'deki ve Dünya'da sık kullanılan Katılım bankaları Albaraka Türk, Kuvet Türk, Türkiye Finans bankası, Vakıfbank ve Ziraat Türkiye bankası olarak bilinir. Faizsiz bankacılıkta, Finansman talebinde bulunan müşteriye banka tarafından vekâlet verilir. Müşteri malı banka adına satın alır. Geri ödeme, anlaşılan kâr ve vade ile gerçekleştirilir. Bu ticaretten elde edilen kâr ve zarar katılım hesap sahiplerine pay edilir. Kâr payları genellikle klasik bankacılık sistemindeki faiz oranlarıyla yakındır. Bu durumun sebebi katılım bankalarıyla diğer bankaların aynı piyasa üzerinde rekabet ediyor oluşudur. Kâr oranları bu nedenle diğer bankalardaki faiz oranları göz önüne alınarak belirlenir.

Ziraat Katılım Bankası

Konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanı ürünleri, mevduatınızı değerlendirebileceğiniz katılma hesabı ve altın hesabı ürünleri ayrıca kredi kartı ve banka kartı ürünlerinden faydalanabilirsiniz. 10.000 TL ile 50.000 TL arasında kredi imkanı veriliyor.

Vakıf Katılım Bankası

Vakıf Katılım ile cari hesap, katılma hesabı, konut, taşıt, arsa, işyeri ve tüketici finansmanı ürünlerinden faydalanıp VKart ile para çekip para yatırabilir, para transferi işlemlerinizi gerçekleştirebilir, fatura ödemelerinizi yapabilirsiniz. 10.000 TL ile 25.000 TL arasında kredi imkanı sağlıyor.

Kuveyt Türk

Kuveyt Türk tüm finansman ürünlerinin ile birlite katılma hesaplarıyla da müşterilerine hizmet veriyor. Ayrıca, Altın Kart, Sale Plus, İhtiyaç Kart ve Seyyah Kart ile ihtiyacınıza yönelik bankacılık işlemlerini yapılabilir. 10.000 TL ile 30.000 TL arasında kredi imkanı sağlıyor.

Türkiye Finans

Türkiye Finans ile bireysel konut, taşıt ihtiyaç finansmanı ürünlerinden faydalanabilir, TL ve döviz üzerinden hesap açarak kar payından faydalanabilirsiniz. Ayrıca KOBİ’lere ve ticari müşterilere yönelik de pek çok ürün mevcuttur. 10.000 TL ile 80.000 TL arasında kredi imkanı sağlıyor.

Albaraka Türk

Albaraka mobil şubeden bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkün. Ayrıca, bireysel konut, taşıt ihtiyaç finansmanı ürünlerinden faydalanabilir, 7/24 Albaraka banka kartı, Hicaz Kart gibi kendi bünyesindeki banka kartları ve World ile anlaşmalı olan platinum, gold ve klasik kredi kartlarını kullanabilirsiniz. 10.000 TL ile 50.000 TL arasında kredi imkanı sağlıyor. Sağlanılan bu kredi imkanları sizlerin kredi notunuza bağlı şekilde belirlenir.