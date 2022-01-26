Gine Başbakanı Askeri Darbenin Ardından Rekoru Savundu

Fransız Yabancı Lejyonu tarafından eğitilmiş bir asker olan Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki Gine'deki askerler, Eylül 2021'de bir askeri darbe gerçekleştirerek on yıldan fazla bir süredir cumhurbaşkanı olarak görev yapan Alpha Conde'yi görevden aldı.

Conde, 2020'de, görevde üçüncü kez aday olmasına izin veren tartışmalı bir anayasa reformu ve protestoların acımasızca bastırılmasıyla sonuçlanan oylamada hile iddialarıyla gölgelenen bir seçimde yeniden seçilmişti.

Darbenin ardından bölgesel güç bloğu ECOWAS, Gine'yi yönetim organlarından uzaklaştırdı ve askeri hükümet liderlerinin ve ailelerinin varlıklarını dondurdu.

Doumbouya, Ekim ayında ülkenin geçici başbakanı olarak 68 yaşındaki eski BM yetkilisi Mohamed Beavogui'yi atamıştı.

Pazar günü, askeri hükümet, Gine'nin seçimlere geçişi sırasında parlamento işlevi görmek üzere 80 üyeli Ulusal Geçiş Konseyi'ni (CNT) kurdu.

Özel bir röportajda Beavogui, El Cezire'ye demokratik dünyanın ülkesindeki durumu yanlış anladığını ve bazen "sahip olduğunuz tek çözümün durumu şiddet yoluyla değiştirmek olduğunu" söyledi.

Ülkenizdeki durumun dışarıdan bakanlara nasıl göründüğü konusunda endişeli misiniz?

Mohamed Beavogui: Darbe olduğunda dünyanın her yerindeki demokrasilerde bir kırgınlık olduğunu biliyorum. Ama Gine'de biraz üzüldüğümüz şey, darbeden önce sivil bir darbe olduğu gerçeğidir. Conde, görev süresinin bitiminden sonra görevi bırakmayı reddetti. Anayasayı değiştirdi.

Demokratik sistemi deviren bir sivil darbe oldu. Dünyada kimse bundan bahsetmedi, kimse bizi desteklemedi. Gineliler için yutmak çok zordu.

Sivil darbeler daha karmaşıktır. Onlar dünya demokrasisi tarafından destekleniyorlar. Ve bu, insanların öğrenmesi gereken bir şey.

Ama seni eski başkan Conde'dan daha meşru yapan ne?

Beavogui: Albay Mamady Doumbouya kontrolü ele aldığında [politik, ticari ve dini liderlere] danışmaya karar verdi çünkü her şeyin kapsayıcı olmasını istiyordu. Ve bu istişare bize artık anayasamız olan bir tüzük bıraktı. Bu anayasa, sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğini tanımladı.

Uluslararası toplumun, diktatör olan ve sonra demokrasiyi yok eden bazı liderlerimiz olduğunu anlaması önemlidir.

Her yere gitmeye ve büyük organizasyonlarda kabul edilmeye devam ediyorlar, bu dünyada önemli olan devlet başkanları tarafından karşılanıyorlar.

Sahip olduğun tek çözüm, durumu şiddet yoluyla değiştirmek. Barışçıl bir şekilde protesto etmeye çalıştığınızda tutuklandınız, hapse atıldınız ve yargılanmadan öldürüldünüz. Ve dünya gerçekten hareket etmedi.

Bizim ruh halimizi görmelisiniz. Biri geldi, o insanları kovdu, “Siz tartışın ve geleceğinize bakın” diyen bir ortam yarattı. İnşallah, oraya ulaşabiliriz.