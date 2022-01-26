BAĞ-KUR ve SGK Emeklilerine 5000 TL Ek Ödeme Müjdesi: Bankalar, 2022 yılında emekli maaşı alan vatandaşları sevindirecek adımlar atmaya devam ediyor. Bankalar tarafından emekli vatandaşlara karşılıksız ve geri ödemesiz 5000 TL verilmesi planlanıyor. Üstelik bu ek ödeme sadece kamu bankaları değil özel bankalardan emekli maaşı alan kişilere de yapılacak.

Yeni yılın gelmesinin ardından emekli maaşına yapılan zam merak edilir hale geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı enflasyon verileri açıklamasına göre 2022 yılında en düşün emekli maaşı 2500 TL olarak belirlendi. Emeklileri sevindirecek haberler sadece maaşa gelen zam ile sınırlı kalmadı. Bunun yanı sıra bankalar promosyon ödemelerinde de çeşitli güncellemeler yaptı. Emekliler gerekli yerlere başvuru yaptıkları takdirde maaşlarının iki katı kadar promosyon ödemesi alabilecek. Bankaların sunduğu promosyon ödemelerini inceleyerek en avantajlı bankayı belirleyebilirsiniz.

TEB’den Emeklilere 5000 TL Promosyon Ödemesi

Türkiye Ekonomi Bankası, emeklilere en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar arasında yer alıyor. TEB, emekli maaşı alan vatandaşlara 2500 TL promosyon ödemesini nakit olarak yapıyor. Bunun yanı sıra vatandaşların referans gösterdiği her kişi başına da 250 TL fazladan ödeme yapıyor. Tükiye Ekonomi Bankası’nın kampanyası sayesinde toplamda 5000 TL’ye kadar ödeme almak mümkün.

İş Bankası’nın 2022 Yılında Emeklilere Sunduğu Promosyon Miktarı

İş Bankası da emekliye promosyon ödemesi yapan bankalar arasında bulunuyor. Gelen zam açıklamalarının ardından emekli maaşını İş Bankası’ndan almaya karar veren kişilere 2000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Promosyon ödemesi başvurusunu İş Bankası şubelerinden veya ATM’lerinden yapabilirsiniz.

Halkbank’tan Emekliye Gülümseten Haber

Kamu bankaları arasında yer alan Halkbank, 2022 yılında emekli vatandaşlara promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Emeklinin maaşına göre ödemeler çeşitlilik gösterse de Halkbank emeklilere 750 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacak. Halkbank şubesine gidip başvuru yapabileceğiniz gibi mobil bankacılık üzerinden de başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Bankası’nın 2022 Yılı Emekli Promosyon Ödemesi

Garanti Bankası, emekli maaşı 2500 TL ve üzeri olan vatandaşlara 2000 TL’ye varan promosyon ödemesi yaparak emeklinin yüzünü güldüren bankalar arasına giriyor. Ayrıca yakınını davet et kampanyası altında referans olduğunuz her emekli tanıdığınız için 250 TL ek ödeme yapıyor. En fazla 10 tanıdığınıza referans olabildiğiniz için 2500 TL’ye varan ek ödeme alabilirsiniz.