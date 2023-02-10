Üniversitelerde Bahar Dönemi Açılışı Ertelendi! Üniversiteler Ne Zaman ve Hangi Tarihte Açılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 9 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile gündemde yer aldı ve üniversitelerin bahar dönemi ile ilgili önemli bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sebebi ile üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılış tarihi ile ilgili dikkat çekici bir duyuru yapıldı. İkinci bir duyuruya kadar Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) gerçekleşen üzücü deprem sebebiyle üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim döneminin ertelendiğini belirtti.

Konu hakkında önemli bilgiler paylaşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ili doğrudan etkileyen deprem sebebi ile bazı önemli ifadeler kullandı.

Üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenme kararının alınma sebeplerini belirten Yükseköğretim Kurulu (YÖK) merak edilenleri yanıtladı. Kahramanmaraş ve doğrudan etkilenen 10 ilden olup diğer illerdeki Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim öğretime katılamayacak olmasını dikkate alındığını belirtti ve söz konusu bu öğrencilerin bir kısmının yakınlarının doğrudan afetten etkilendiği açıklandı. Bunun yanı sıra başta öğrenciler olmak üzere Yükseköğretim kurumlarındaki idari ve akademik personellerin yardım arama ve kurtarma faaliyetlerine katılmalarının da bu kararın alınmasında etkili olduğu açıklandı. Kullanılan ifadeler ile birlikte tüm Yükseköğretim Kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendiği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezi olarak meydana gelen deprem ile ilgili bir açıklama da Yükseköğretim kurulu YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapıldı. Özvar depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarının imkanlarının vatandaşlara sunulduğunu belirtti ve arama kurtarma sağlık ve barınma hizmetlerine destek verildiğini açıkladı. Depremden etkilenen vatandaşların tüm Yükseköğretim Kurumlarının yanında olduğunu açıklayan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanı Erol Özvar da dikkatleri üzerinde topladı.

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili doğrudan etkileyen depreme yönelik Yükseköğretim Kurumları tarafından yürütülmekte olan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Erol Özvar öğrenciler, idari personel akademik personel ve tüm üniversiteler ile birlikte depremden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını açıkladı. Yardım çalışmalarını da sıralayan Erol Özvar, bölgede bulunan üniversite kampüslerinde İl Afet Koordinasyon Kurumları ile işbirliği içerisinde olduklarını belirtti ve vatandaşlara sıcak yemek ve içecek dağıtımı yapıldığını söyledi.

Başta yurtlar olmak üzere vatandaşlara üniversitelerin elverişli kapalı mekanlarında barınma hizmeti verildiği açıklandı ve bölge dışında bulunan üniversitelerin tıp fakültelerinin sağlık personellerinin sağlık hizmeti sunmak üzere depremzedelere yardım etmeye gittiği yönünde ifadeler kullanıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere üniversitelerdeki iş makineleri ve gerekli ekipmanların bölgeye sevk edilmesine başlandığı belirtildi ve üniversitelerin Kızılay'ın kan verme kampanyasına katıldığı söylenildi. Erol Özvar yapmış olduğu açıklamayı millet ve devlet olarak birlikte dayanışma ve beraberlik içerisinde bu afetin üstesinden geleceğimize inandığını belirterek tamamladı.