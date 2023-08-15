Her gün açıklanan yeni bir zam haberi ile market raflarında yer alan demirbaş gıda ürünlerinde fiyat artışını tetikliyor. Gıda, giyim, otomotiv, akaryakıt vb.farklı sektörlere yönelik uygulanan fahiş zamlar ev ekonomisini adeta çöküntüye uğratıyor. En temel gıda ürünlerine ulaşmanın gittikçe zor hale geldiği bu süreçte Ziraat Bankası 200 TL Bankkart Lira hediye veren kampanyasını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Ziraat Bankası'nın sunduğu kampanyadan faydalanmak isteyenlerin sms ile kampanyaya katılması yeterli oluyor.

200 TL KAZANMAK İÇİN SON BAŞVURU ŞARTLARI VE SON GÜN!

Ziraat Bankası kasap, market, şarküteri ve manav alışverişinde geçerli 500 TL ve üzeri harcamaya 40 TL toplamda 200 TL Bankkart Lira kazandıran kampanyasını paylaştı. 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Ziraat Bankası müşterisi olması yeterli oluyor. İndirimli alışverişten faydalanmak isteyenlerin online uygulama üzerinden görüntülü görüşme yolu ile Ziraat Bankası müşteri hesabı oluşturabilir. Hesap açılışı gerçekleşen her Bankkart’lı belirtilen harcama tutarını sağladığı anda 200 TL Bankkart Lira kazanıyor.

ZİRAAT BANKASI İLE 200 TL GIDA İNDİRİMİ NASIL KAZANILIR?

Harcadıkça kazandıran kampanyadan faydalanmak isteyenler; Bankkart Mobil uygulama veya Bankkart internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurabilir. Kolay ve hızlı katılım için cep telefonunun mesaj kısmına MARKET200 yazıp 4757 sms olarak göndermek yeterli oluyor.

Ziraat Bankası'nın sunduğu kampanya yalnızca gıda market alışverişinde geçerlidir. İptal, iade işlemlerinde karta tanımlanan 200 TL hesaptan geri alınır. Kazanılan Bankkart Liralar harcama şartı yerine getirildiği anda alışveriş yapılan hesaba anında otomatik olarak yüklenir. Ziraat Bankası sunduğu kampanya üzerinde değişiklik yapma hakkını kampanya bitimine kadar koruyor.