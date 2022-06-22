Gıda Fiyatları İngiltere'de Enflasyonu Yüzde 9,1 İle 40 Yılın Zirvesine Çıkardı

Artan gıda fiyatları, Birleşik Krallık'ta tüketici fiyat enflasyonunu geçen ay 40 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 9,1'e, Yediler Grubu ülkeleri arasındaki en yüksek orana itti.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden alınan tarihi kayıtlar, Mayıs enflasyonunun Mart 1982'den bu yana en yüksek olduğunu ve daha da kötüye gideceğini gösteriyor.

Bu yıl ABD doları karşısında en kötü performans gösteren para birimlerinden biri olan sterlin, gün için yüzde 0,6 düşüşle 1,22 doların altına geriledi.

Bazı yatırımcılar, İngiltere'nin ithal edilen büyük enerji faturasını ve Avrupa Birliği ile ticaret ilişkilerine daha fazla zarar verebilecek sürekli Brexit sıkıntılarını yansıtan sürekli yüksek enflasyon ve durgunluk riski altında olduğuna karar veriyor.

Çözünürlük Vakfı düşünce kuruluşunun kıdemli ekonomisti Jack Leslie, "Ekonomik görünüm bu kadar belirsizken, kimse enflasyonun ne kadar yükselebileceğini ve ne kadar süreceğini bilmiyor - maliye ve para politikası kararlarını özellikle zorlaştırıyor" dedi.

Çözünürlük Vakfı Çarşamba günü erken saatlerde, İngiltere'yi daha kapalı bir ekonomi haline getiren ve üretkenlik ve ücretler için uzun vadeli etkileri olan Brexit'in hane halkı için yaşam maliyeti darbesini artırdığını söyledi.

İngiltere'nin Mayıs ayında manşet enflasyon oranı ABD, Fransa, Almanya ve İtalya'dan daha yüksekti. Japonya ve Kanada henüz Mayıs ayı tüketici fiyat verilerini açıklamamış olsa da, ikisinin de yaklaşması muhtemel değil.

İngiltere Merkez Bankası geçtiğimiz hafta, düzenlenmiş hane halkı enerji faturalarının yeniden yükseleceği Ekim ayında yüzde 11'in biraz üzerinde zirve yapmadan önce enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 9'un üzerinde kalacağını söyledi.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, verilerin ardından yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinin fiyatlardaki artışla mücadele etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,7 artarak Mart 2009'dan bu yana en büyük artışını gerçekleştirerek bu kategoriyi geçen ay yıllık enflasyonun en büyük itici gücü haline getirdi.

ONS, genel tüketici fiyatlarının Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,7 oranında arttığını ve yüzde 0,6'lık konsensüsten biraz daha fazla olduğunu söyledi.

ONS, İngiliz fabrika çıkış fiyatlarının – daha sonra tüketiciler tarafından mağazalarda ödenen fiyatların önemli bir belirleyicisi – Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 22,1 daha yüksek olduğunu ve bu rekorların 1985'te başlamasından bu yana en büyük artışı kaydettiğini söyledi.