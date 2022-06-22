Ekvador'da Yapılan Protestolarda Bir Kişi Öldü

Ekvador'da , ülke ordusunun demokrasiye yönelik “ağır bir tehdit” olarak nitelendirdiği hükümet karşıtı protestolar sırasında şiddetin artması nedeniyle bir Yerli protestocu öldü .

Salı günü, tahminen 10.000 Yerli halk başkent Quito'da sokaklara döküldü ve 13 Haziran'da akaryakıt fiyatları, işsizlik ve Başkan Guillermo Lasso'nun muhafazakar hükümeti üzerine başlayan gösterilere devam etti.

Protestocular, yol işaretlerinden yapılmış sopalar, havai fişekler ve kalkanlar taşıdılar ve güvenlik güçleri tarafından, özellikle başkentin kuzeyinde, bazıları motosiklet ve atlı da dahil olmak üzere polislerin kalabalığı çevik kuvvetle donatılmış isyan önleyici araçlar kullanarak dağıtmaya çalıştığı baskılarla karşılandı. biber gazı ve tazyikli su.

Birkaç saat güneyde, Amazon kasabası Puyo'da, Quichua Yerli grubunun bir üyesi, bir barikata katılırken kolluk kuvvetleriyle çıkan bir çatışma sırasında öldü.

İnsan Hakları İttifakı örgütünün avukatı Lina Maria Espinosa, AFP haber ajansına adamın "görünüşe göre bir göz yaşartıcı bombayla yüzüne vurulduğunu" söyledi.

Ancak polis, "Kişinin bir patlayıcıyı elleçlemesi sonucu öldüğü tahmin edildi" dedi.

Bu, polisin geçen hafta Quito'nun eteklerinde bir kasabada bir protesto sırasında bir vadiye düştüğünü söylediği genç bir adamın ölümünü takip ediyor. Ülke savcılığı olayla ilgili cinayet soruşturması başlattı.

'Çatışmanın ciddi şekilde tırmanması'

Şiddetin ortasında, Salı günü Başkan Lasso, protestolar çağrısında bulunan güçlü Ekvador Yerli Milliyetler Konfederasyonu (CONAIE) ile "açık ve saygılı diyalog sürecine" "ülkenin iyiliği için" katılmayı kabul etti. ekonomik sıkıntıyı hisseden öğrenciler, işçiler ve diğer Ekvadorlular tarafından.

Ancak gösteriler sırasında gözaltına alındıktan sonra geçen hafta serbest bırakılan CONAIE lideri Leonidas Iza, herhangi bir görüşmenin Ekvador'un 24 vilayetinden birkaçında ilan edilen ve toplanma hakkına izin veren olağanüstü halin kaldırılması şartına bağlı olacağını söyledi. askıya alınacak ve ordu protestoculara karşı harekete geçecek.

Yerli lider, sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada, hükümetin protestolara tepkisinin “yalnızca nüfusun ruhunu alevlendirmeyi ve ciddi çatışma tırmanmalarına yol açmayı başardığını” söyledi.

Savunma bakanı Luis Lara Salı günü yaptığı açıklamada, Ekvador demokrasisinin yaygın ablukalarla “Ekvadorluların çoğunluğunun serbest dolaşımını engelleyen insanlardan… ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu” söyledi.

Ordu, donanma ve hava kuvvetleri komutanları tarafından kuşatılan Lara, ordunun "anayasal düzeni bozma girişimlerine veya demokrasiye ve cumhuriyet yasalarına karşı herhangi bir eyleme izin vermeyeceği" konusunda uyardı.