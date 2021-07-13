Giannis Antetokounmpo: Ben Michael Jordan Değilim

26 yaşındaki Antetokounmpo, NBA Finalleri tarihinde art arda maçlarda 40 sayı atan altıncı oyuncu olduktan sonra "Ben Michael Jordan değilim" dedi.

Antetokounmpo Pazar günü Bucks'ın evinde 120-100 galibiyetle 41 sayı attı ve NBA şampiyonu kimin olacağına karar vermek için Suns'a 2-1 geride bıraktı.

Antetokounmpo, arka arkaya 40 sayılık NBA Finalleri performanslarıyla Jordan, Jerry West, Shaquille O'Neal, Rick Barry ve LeBron James'e katıldı.

Ürdün, dört puanla art arda 40 sayılık Final maçı rekorunu elinde tutuyor. Bu rekoru görüp görmediği sorulduğunda, Antetokounmpo, odak noktasının burada ve şimdi olduğunu yineledi.

İki kez NBA En Değerli Oyuncusu daha sonra medyaya verdiği demeçte, "Tek umursadığım ... bir galibiyet daha almak. Sadece işimi yapıyorum" dedi.

"Ben sadece oyundan zevk almaya çalışıyorum, oynamaya çalışıyorum, kendimi başarılı olacak bir pozisyona sokmaya çalışıyorum. Yapmaya çalıştığım da bu. Önümde bir pozisyon var, başarılı olmak için kendimi pozisyona sokmaya çalışıyorum. Bazen topu sürüyorum. Bazen bu kulvarı kapatmak oluyor. Bazen de defans oluyor. "

Antetokounmpo için, hiperekstansiyonlu bir dizinden geri döndüğü üçüncü maçı, her oyunda kendini daha ateşli hissettiğine ve alıştığı gibi oyuna hakim olabileceğine dair ipuçları veriyor.

Bucks için büyük galibiyet, şampiyonluk umutlarının daha fazla olasılık haline geldiği anlamına geliyor, şimdi Milwaukee'de Çarşamba günü tekrar başlayacak 4. Maçla Suns'ın sadece bir maç gerisinde oturuyorlar.

İki maçlık bir fark bazı takımları korkutabilirken, Bucks oyuncuları 3. Maç öncesinde rahat görünüyordu ve Doğu Konferansı yarı finallerinde Brooklyn Nets'e karşı 2-0'lık bir farkla karşılaştıklarını belirttiler.

İkinci ve üçüncü çeyreğin sonundaki skor patlamaları, Bucks'ın homurdanan ve nefes alan Suns'tan uzaklaşmasına yardımcı oldu ve Antetokounmpo ve arkadaşlarının rahat bir 20 sayılık zafere ulaşmasına ve merak uyandıran bir Oyun 4 kurmasına izin verdi.

Bucks 1971'de tek şampiyonluğunu kazanırken, Suns 1968'de lige katıldığından beri henüz bir şampiyonluk kazanmadı.