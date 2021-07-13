ABD, Çin’e Uyarıda Bulundu

Blinken, Pazar günü, bağımsız bir tahkim mahkemesinin Çin'in suyolu üzerindeki geniş toprak iddialarını reddeden ve Filipinler'in yanında yer alan bir kararının beşinci yıldönümü münasebetiyle yaptığı açıklamalarda bulundu.

Brunei, Malezya, Tayvan ve Vietnam'ın da karşı karşıya geldiği Güney Çin Denizi'ndeki gerilimler bu yıl tırmandı ve Manila, Pekin'i sahil güvenlik gemilerini sindirmeye çalışmak ve sözde "deniz milislerini" denize göndermekle suçladı.

ABD'nin üst düzey diplomatı, bölgedeki Filipin varlıklarına karşı herhangi bir Çin askeri harekatı olması durumunda ABD'nin ABD-Filipin karşılıklı savunma anlaşmasını başlatabileceğini söyledi.

Blinken, "Güney Çin Denizi'ndeki Filipin silahlı kuvvetlerine, kamu gemilerine veya uçaklarına yönelik bir silahlı saldırının, 1951 ABD-Filipinler Karşılıklı Savunma Antlaşması'nın IV. Maddesine dayanarak ABD’nin karşılıklı savunma taahhütlerine başvurabileceğini belirtti.

Blinken ayrıca Çin hükümetini Güney Çin Denizi'ndeki "uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymaya (ve) kışkırtıcı davranışlarını durdurmaya" çağırdı.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi'nin 2016 tarihli kararı, Çin'in Güney Çin Denizi üzerindeki iddialarını tamamen reddederken, Çin'in Manila'nın münhasır ekonomik bölgesinde (EEZ) ada inşa etme gibi faaliyetler yoluyla Filipin egemenliğini ihlal ettiğini açıkça ortaya koydu.

Pekin mahkeme kararını reddetti ve Güney Çin Denizi'ndeki pozisyonlarını oluşturmaya ve askeri olarak güçlendirmeye devam etti. ABD ve diğer ülkelerin, egemenliğini ihlal ederek savaş gemilerini oraya göndererek bölgedeki gerilimi artırdığını iddia ediyor.

Washington, Güney Çin Denizi'ndeki donanma varlığının uluslararası deniz hukuku uyarınca seyrüsefer özgürlüğünü desteklediğine karşı çıkıyor.

ABD Donanması'nın 7. Filosu yaptığı açıklamada, ABD'nin duruşunu vurgulayan güdümlü füze destroyeri USS Benfold'un Pazartesi günü Güney Çin Denizi'nin kuzeybatı kesimindeki Paracel Adaları yakınlarında bir seyrüsefer serbestliği operasyonu (FONOP) gerçekleştirdiğini söyledi.

Çin'de Xisha zinciri olarak anılan bu adalar, Vietnam ve Tayvan tarafından da talep ediliyor, ancak Çin onları 1970'lerden beri kontrol ediyor. ABD Donanması sözcüsü Lt. Mark Langford Pazartesi günkü operasyonun üç tarafın iddialarına meydan okuduğunu söyledi.

Langford, "Bu seyrüsefer özgürlüğü operasyonu ... Çin, Tayvan ve Vietnam tarafından getirilen zararsız geçişlere yönelik yasa dışı kısıtlamalara ve ayrıca Paracel Adaları'nı çevreleyen Çin'in boğaz ana hatları iddiasına karşı çıkarak uluslararası hukukta tanınan deniz hak, özgürlükleri ve yasal kullanımlarını onayladı" dedi.