Ekonomik buhran döneminde belediyelerin başlattığı yeni yardım kampanyaları büyük ilgi görüyor. Eğitim masraflarının gittikçe arttığı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kırtasiye malzemelerine erişebilmesine zorlaştığı son günlerde öğrencilerin eğitimini destekleyecek o müjdeli haber geldi. Devletin sosyal destek ödemelerine ek bağlı bulunan belediye tarafından yapılan yardımlar hız kesmeden devam ediyor. E-devlet sistemi üzerinden yaşanılan ildeki bağlı bulunan ilçenin belediyesi üzerinden başvuru yapan eğitimde kırtasiye desteğinden yararlanabiliyor.

500 TL ÖĞRENCİ BURSU NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

Sosyal destek ödemelerine ek Denizli Belediyesi tarafından yapılan o duyuru büyük ilgi gördü. Denizli Büyükşehir Belediyesi öğrenim bursu adı altında yeni bir başvuru kanalı oluşturdu. 21 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başvuruya açılacak olan düzenli olarak sunulacak destekten lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler faydalanabilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi öğrenci bursu kapsamında 5000 öğrenci için 10 ay boyunca ayda 500 TL eğitim yardımında bulunacak. Dar gelirli ailelerin muhtaçlık seviyesine göre dağıtılacak 500 TL öğrenci bursundan faydalanmak isteyen vatandaşların şartları karşılaması gerekecek. 21 Ağustos tarihinde açık hale gelecek başvuru ekranı üzerinden Denizli'de yaşayan öğrencilerin velileri başvuru yapabilecek.

500 TL ÖĞRENCİ BURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Denizli Büyükşehir Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği kapsamında öğrencilere sunduğu maddi destek ödeneğini 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca düzenli olarak sürdürecek. Öğrenim yardımından yararlanmak isteyenler 21 Ağustos Pazartesi günü başlayacak başvuruları değerlendirebilir.

Belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurusunda başvurular için son gün 22 Eylül 2023 Cuma olarak duyuruldu. Başvuracak öğrencinin evrakları eksiksiz şekilde Denizli Büyükşehir Belediyesi Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda bulunan kayıt ofisine teslim edilmelidir.