Türkiye otomobil pazarında firmalar müşteri taleplerini yakından takip ediyor ve buna göre araç modelleri üretiyor. Ancak ailelere yönelik geniş kapasiteli araçların mevcudiyeti sınırlı. Standart araçlar geniş ailelerin ihtiyaçlarını karşılayamayabiliyor.

Bu açığı fark eden Dacia, önemli bir hamle yaparak 7 kişilik Dacia Jogger'ı tanıtmıştı ve bu araç kısa sürede kalabalık aileler için öne çıkan bir tercih haline geldi. Peki Dacia Jogger’in Eylül 2023 fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar.

GENİŞ AİLELERİNİN GÖZDESİ: DACİA JOGGER

Dacia Jogger, bugün otomotiv pazarında en çok aranan modellerden biri olarak görülüyor. Bir SUV konseptine sahip olan bu araç, aileler için mükemmel olan geniş bir iç mekan sunuyor. Büyük iç hacmi, onu birçok kişi için tercih edilen bir seçenek haline getirmiştir.

Dacia Jogger'a olan talep inanılmaz derecede yüksek ve bunun iyi bir nedeni var. Aileler bu olağanüstü aracı satın alarak sadece en kaliteli otomobile sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm ihtiyaçlarını zahmetsizce karşılıyor. Dahası, Dacia Jogger'ın fiyatı, özellikle geniş iç alana sahip bir araç arayanlar için oldukça makul. Aslında bu model, olağanüstü özellikleri ve üstün nitelikleri göz önüne alındığında gerçek değerinin çok altında bir fiyata satılıyor. SUV tasarımı ve geniş iç mekanı ile Dacia Jogger, hem konfor hem de pratiklik arayan aileler için dikkate değer bir seçim olarak öne çıkıyor.

DACİA JOGGER EYLÜL 2023 FİYATLARI

Dacia’nın Yeni Jogger Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu modeli: 1.034.000 lira

Dacia’nın Yeni Jogger Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu modeli: 1.048.000 lira

Dacia’nın Yeni Jogger Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu modeli: 1.054.000 lira

Dacia’nın Yeni Jogger Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu modeli: 1.069.000 lira

Dacia’nın Yeni Jogger Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu modeli: 1.105.000 lira

Dacia’nın Yeni Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu modeli: 1.120.000 lira