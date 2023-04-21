Genco Özak Tetikçinin Oğlu Dizisinde Ustalarla Beraber Rol Alıyor

İkinci bölümünü geride bırakan Tetikçinin Oğlu dizisi oldukça iddialı bir şekilde yayın hayatına başlamıştı. Seyirci kitlesi Metin karakterini dizinin ilk bölümlerinden itibaren akıllarına kazıdı ve oyuncu dikkat çekti. Yetimhanede büyümüş ve babasını seneler sonra bulan bir karakteri canlandıran Genco Özak, güçlü bir oyunculuk performansı sergiliyor. Hayatında büyük problemler yaşayan bir karaktere çok başarılı bir şekilde hayat veren sevilen oyuncu dizide usta oyuncular ile beraber rol alıyor.

Ünlü oyuncu Genco Özak daha önce Güvercin isimlİ dizi projesinde ve daha sonra Çukur isimli dizi projesinde rol almıştı. Bu gibi dizilerde psikopat karakterler ile etkileyici oyunculuk performansları sergileyen genç isim bu defa farklı bir dizi tercihinde bulundu. Korkusuz fakat sorumsuz, her türlü olaya bulaşabilen ve deli dolu bir genç adam olan Metin karakteri genç oyuncu Genco Özak tarafından hayat veriliyor. Söz konusu dizi projesinin başrollerinde ise Timuçin Esen ve Şevket Çoruh gibi iki usta oyuncu rol alıyor.

Birbirinden başarılı iki oyuncu ile birlikte Tetikçinin Oğlu dizisinde performans sergileyen Genco Özak ilgi çekici bir performansa imza atıyor. Pek çok seyirci Genco Özak isminin Timuçin Esen ve Şevket Çoruh kadar güçlü iki usta ismin yanında başrolde yazılmasını garip bulmuştu. Fakat bu durumun şaşırtıcı olmadığı daha sonra anlaşıldı ve seyirci grubu oyuncunun iki bölümdeki halini izleyerek övgü dolu yorumlar yaptı.

Metin karakterini çok başarılı bir şekilde canlandıran genç oyuncu Genco Özak sosyal medyada hayran kitlesinden çeşitli yorumlar alıyor. Bir dizi hayranı dizide Metin karakterinin bulunduğu eğlenceli anlardan bir video paylaşarak dikkat çekti. Metin Şengül karakterini çok başarılı bulduklarını belirten seyirci grubu Tetikçinin Oğlu dizisini takip ediyor.