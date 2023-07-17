18 yaş ve üzeri bireylere ödeme müjdesi geldi. Bugün başvuruda bulunan herkes, faizsiz nakit avans fırsatından yararlanabilecek. Toplamda 15.000 TL tutarında nakit ödeme verilecektir. Nakit avans konusunda bankalar arasında bir rekabet söz konusu. Peki, bu kampanya hangi bankalar tarafından sunuluyor? Kimler bu fırsattan yararlanabilir?

Bankalar arasındaki rekabet devam ederken, Akbank, Garanti Bankası, Albaraka Türk, Finansbank ve Yapı Kredi gibi bankalar finansman desteği sunmaktadır. Faizsiz nakit avans veren bankalar, 31 Temmuz tarihine kadar başvuruda bulunan 18 yaşını doldurmuş bireylere bu desteği sağlamaktadır.

Akbank'tan 15.000 TL'ye Kadar Nakit Avans Fırsatı!

Akbank, nakit avans fırsatı sunmaktadır. Banka tarafından yapılan duyuruda, 15.000 TL'ye kadar nakit avans imkanının sunulduğu açıklanmıştır. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin kredi kartı kullanıcısı olmaları ve 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Faizsiz nakit avans başvurusu, ATM üzerinden yapılabilmektedir. Banka müşterileri, kredi kartı bulunması ve bankada kara listede olunmaması durumunda bu kampanyadan faydalanabilirler. 6 ay vade ve sıfır faizle verilen 15.000 TL ödeme fırsatından 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yararlanabilirsiniz.

2023 Temmuz Ayında 15.000 TL Nakit Avans Veren Bankalar Hangileri?

Bazı bankalar 10.000 TL'ye kadar nakit avans sağlarken, bazıları 15.000 TL nakit avans imkanı sunmaktadır. Yapı Kredi, Kuveyt Türk, Garanti Bankası, QNB Finansbank 10.000 TL nakit avans imkanı sunarken, Akbank 15.000 TL'ye kadar sıfır faiz ve 6 ay vade imkanıyla geri ödeme fırsatı sağlamaktadır. Nakit avans fırsatından yararlanmak isteyenler, ATM'ler üzerinden başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Banka şubesine gitmeye gerek kalmadan bankomat aracılığıyla başvuru işlemleri tamamlanabilmektedir.