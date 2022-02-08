Genç Ukraynalılar ve Ruslar Başka Bir Savaş Hakkında Ne Düşünüyor?

Savaş giderek Vitaly Kolschitzky'nin zihninde.

Rusya sınırına 50 km (30 mil) uzaklıktaki Sumy'de büyüyen 27 yaşındaki Ukraynalı, savaş korkusu binerken zihinsel olarak en kötü senaryoya hazırlanıyor - bir miktar parayı bir kenara bırakıp her ihtimale karşı uzun ömürlü yiyecek ve giyecek satın alıyor.

El Cezire'ye telefonla konuşan Yetkili, "Keşke bunu söylemek zorunda kalmasaydım, ama savaşın muhtemel olduğunu düşünüyorum." dedi. "Gençler gerçekten korkuyor."

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik kaynama noktasına ulaşırken, eski iki birleşik Sovyet devletinden genç erkekler, büyük çaplı bir çatışmada savaşma olasılığı konusunda mutsuzlar.

Ukrayna, Rusya, ABD ve Avrupalı liderler olmak üzere ihtilafın tüm taraflarını kapsayan üst düzey görüşmeler gerginliği azaltmayı başaramadı.

Batılı güçler, sınıra 100 binden fazla asker ve askeri teçhizat yığıyor olması nedeniyle Moskova'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlanabileceğinden korkuyor. Rusya, Ukrayna konusunda herhangi bir tasarımı olduğunu reddediyor ve bunun yerine NATO'yu bölgenin güvenliğini baltalamakla suçluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'yu güvenlik taleplerini -aralarında Ukrayna'nın üyeliğini engelleyen şef- lara -ki bunlar arasında- dürtmeye çağırdı, ancak ittifak bu talebini reddetti, yani kriz çıkmaza girdi.

Ukrayna Gençlik Parlamentosu başkanı olarak ülke genelinde genç Ukraynalılarla düzenli olarak bir araya gelen Kolschitzky, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ün bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Sekiz yıl önceki ölümcül savaşa atıfta bulunarak, tek bir kişinin bile "bundan etkilenmediğini" söyledi.

Donbas'taki çatışmada bir ilkokul arkadaşını kaybetti.

"Daha önce pek çok bakış açısı olsaydı, her yıl daha fazla genç Rusya'yı düşman olarak görüyordu."

Kolschitzky, artık daha fazla gencin gerekirse silah almaya hazır olduğuna inanıyor.

Ukrayna'nın, bir kara işgali devam ederse, ordusunun Rusya'ya karşı çok az şansı olduğu için savaş çıkması halinde askere alınması gerekecektir.

Kievli 18 yaşındaki Sasha Ivanitski, savaş çıkarsa birçok gencin kaçmayı düşüneceğini söyledi.

"Gençlerin yarısı, diğerleri 'Savaşın olmayacağı nereye gidebilirim?' diye tartışırken umursamıyor gibi görünüyor." dedi.

"Dürüst olmak gerekirse, bir savaş başlasaydı kendimi uzaklaştırırdım."

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün Aralık ayında yaptığı bir anket, Rusya'nın herhangi bir yaş grubunun en yüksek yüzdesi olan bir saldırı başlatması halinde 18-29 yaşındakilerin yarısının Ukrayna'da veya yurtdışında başka bir bölgeye taşınacağını öne sürdü.

Ukrayna Dünyası adlı siyasi derginin 41 yaşındaki editörü Volodymyr Yermolenko, çatışmanın patlak vermesinden sonra genç erkeklerin askere alınma olasılığının "oldukça yüksek" olduğunu söylemekle birlikte, kapitalist bir toplumda büyümenin genç Ukraynalıları ebeveynlerinden daha az savaşmaya istekli hale getirdiğini savundu.

"Gençlerle yaşlılar arasındaki en büyük kuşak farkı, acı çekme yetenekleridir." diyor.

"Ebeveynleri, onlara acı çekmeleri gerektiğini söyleyen çok müstehcen bir toplumda büyüdüler. Yeni nesil, etrafımızda iyi sermayeci dünyanın bize verdiği zevkler olduğunu düşünerek gelişti", dedi ve her şeyden önce genç Ukraynalıların "normal bir hayat" yaşamak istediklerini ekledi.

Kiev Taras Shevchenko Ulusal Üniversitesi'nde 18 yaşındaki tarih öğrencisi Max Kovalev, savaş söz konusu olduğunda liderliğin kendi azmi konusunda şüpheci.

"Generallerimizin çoğu yolsuzluğa bulaşmış durumda ve savaş çıkarsa önce onlar kaçacaklar." "Ukrayna ordusuna katılırdım, ama direniş olmazsa, bence savaşmanın bir anlamı yok."