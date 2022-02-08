Bitcoin 44.000 Dolara Ulaştı, Beş Gün Boyunca Değer Kazandı

Bitcoin, yatırımcıların küresel piyasalarda risk varlıklarını yeniden benimsemeye başlamasıyla Eylül ayından bu yana en uzun galibiyet serisi olan art arda beşinci gün yükseldi.

Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi %5.8 ile 44.110 dolar arasında değer kazandı. XRP% 17'ye kadar sıçrarak yaklaşık 78 sente yükseldi ve alt coin'ler daha fazla yükseldi. CoinMarketCap'e göre Shiba Inu, memecoin'leri %50 civarında artarak yaklaşık 0,000034 sente yükseltti.

Küresel piyasalar, yatırımcıların hızlı parasal sıkılaştırma umutlarını düşünmesiyle son haftalarda kırbaçlandı. Kasım ayı başında neredeyse 69.000 dolar ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra Bitcoin, "kripto kışı" olarak adlandırılan sürede %50'ye varan değer kaybetti.

SIMETRI Research'ün baş Bitcoin analisti Nathan Batchelor'a göre, 43.000 doların üzerindeki kırılma, mevcut yükseliş hareketinin 45.000 dolar seviyesine doğru hedefine doğru ilerlemesine neden olabilir.

Ally Financial Inc.'in baş piyasaları ve para stratejisti Lindsey Bell, "İnsanlar geri çekilmeden sonra ayak parmaklarını bu riskli varlık sınıflarından bazılarına geri daldırırken biraz daha rahat hissetmeye başladılar." dedi. Ancak Bell, genel olarak piyasanın, Federal Rezerv ve merkez bankalarının artan enflasyonu bastırmak için harekete geçme hızı da dahil olmak üzere birden fazla cephede devam eden belirsizlikle henüz sudan çıkmadığını söylüyor.

Bitcoin ve hisse senedi endeksleri arasında son aylarda, özellikle teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi ile güçlendirici bir ilişki ortaya çıktı. Nasdaq ve Bitcoin arasındaki korelasyon şu anda 0.43 seviyesinde bulunuyor.

Titan Global Capital Management USA Inc.'de yatırım analisti olan Gritt Trakulhoon, Shiba Inu'daki dramatik yükselişin, özellikle Shibarium adı verilen token için tasarlanmış, katman-2 ağı olarak bilinen bir blockchain eklentisinde gelişme ilerlemesine bağlanabileceğini söyledi. Memecoin Ethereum blockchain'ine dayanmaktadır.

Bell, "Onları daha yükseğe veya daha aşağı itmek için çok fazla çaba sarf etmek gerekmez." dedi. "Çünkü Bitcoin bu kadar büyük bir piyasa değeri ve diğerlerinden daha likit, bir bakıma - mutlaka istikrarlı değil - ama diğerlerinden daha istikrarlı."