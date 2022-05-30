Genç Girişimciler Dikkat! O Hizmet Bedelini 1 Yıl Boyunca Devlet, Sizin Yerinize Ödeyecek! Artış gösterin enflasyon, dolar ile TL paritesinde meydana gelen dalgalanma ve uluslararası krediler derken en son ülkemiz girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğini açıkladı. Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerden, yeni işletme girişimcilerine kadar pek çok alanda kamonun geri ödemesiz bir şekilde destek programları an itibariyle başladığı nokta devlet, Şimdi de Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile Yeni girişimcilere prim destek ödemesi yapacağını açıkladı. Devletin prim desteklerine yönelik Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Genç Girişimcilere BAĞ-KUR Prim Destek Ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından genç girişimcilere ilişkin prim destek ödemelerini bir Yenisi daha eklendi. Genç girişimcilerin, kendi işlerinin patronu olmayı hedeflemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmaları kapsamında SGK tarafından bir yıl süre ile bağ-kur prim ödemeleri desteği sunulacak nokta Böylece Genç Girişimciler, kuracakları İşletmeleri açısından sosyal güvenlik kurumuna Bir yıl boyunca prim destek ödemesi yapmayacak.

Devlet, Bir yıl boyunca genç girişimcilerin bağ-kur prim ödemelerini karşılayacağını açıkladığı nokta Buna göre 2022 senesi açısından genç girişimcileri Aylık 1726 TL olacak şekilde bağ-kur prim ödemesi yapılacak. Böylece bir yıl devam edecek prim destek ödemeleri ile 12 ay açısından toplamda 21.000 TL tutarında bir destek ödemesi yapılacak.

Devletin sunduğu bağ-kur prim destek ödemelerinden kimler faydalanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Genç Girişimciler açısından başlatılan bağ-kur prim destek ödemeleri 18 yaşını tamamlamış olan ve 29 yaşını doldurmamış gençler açısından sağlanmaktadır.