Gelsin Hayat Bildiği Gibi İzleyicileri Bir Durumdan Şikayetçi

Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli televizyon dizisi projesi Show TV ekranlarında yayın hayatına başlamış ve seyirci grubunun dikkatini çeken bir proje olmuştu. Dizi yaz sezonunda yayın hayatına başlamış ve ünlü isimlerin sergilediği performansı ile çok sevilen bir yapım olmuştu. Sezonda da yoluna devam etme kararı alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi projesi Show TV'nin destek verdiği yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Ertan Saban, Sadi Payaslı karakterine hayat veriyor ve projede adeta fenomen olma yolunda ilerliyor. Diğer taraftan Devrim Özkan da Songül karakterine hayat vererek başarılı bir oyunculuk performansı sergiliyor ve dikkatleri üzerine çekiyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli televizyon dizisi projesinin başrollerinde Devrim Özkan ile Ertan Saban'ın yanı sıra Özge Özberk de başrol oyuncusu olarak dizide yer alıyor. İzleyici kitlesi ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi projesinde Sadi ile Songül'ün sahnelerini çok seviyor. Her ne kadar iki ismin evlilikleri sahte ve kağıt üstünde olsa da izleyici grubu tarafından her iki ünlü isim de birbirine çok yakıştırılıyor. Sosyal medyada çiftin diyalogları günlerce konuşuluyor ve ikili SadGül olarak anılıyor.

Sadi ile Songül arasındaki konuşmalar, anlar, bakışlar ve şakalaşmalar izleyici kitlesinin dikkatini çekiyor ve ikili arasında itirafı yapılmayan cümleler olduğu düşünülüyor. Dizi karakterleri olan Songül ile Sadi'nin birbirlerine takılmaları giderek daha eğlenceli bir hal alıyor ve seyirci kitlesi bu anları keyif içerisinde yazıyor.

Hikayenin Gani Müjde’nin usta kaleminden çıktığı biliniyor ve bu sebeple projede dikkat çekici yapımları arasında yer alıyordu. Songül ile Sadi çiftinin hikayesi usta bir şekilde yazılarak ekranlarda yer almaya başladı. Ertan Saban ile Devrim Özkan da sergiledikleri oyunculuk performansı ile dikkatleri çekti ve takdir aldı. Her iki oyuncu dizinin yeni bölümlerinde sergiledikleri performanslar ile sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Özellikle dizi hayranları Sadi ile Songül arasında geçen sahnelere bayılıyor fakat bir durumdan da şikayet ediyor. Her ne kadar 2 ünlü oyuncunun hayat verdiği dizi karakterleri projenin en çok konuşulan noktası olsa da izleyici grubunun şikayet ettiği bir konu var. Seyirci grubu çiftin sahnelerinin azalmasından şikayet ediyor ve dizi hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. İlk başta Sadi karakterinin daha derin ve ince bir kişiliğe sahip olduğu düşünülürken karakterin daha sonra bu durumdan uzaklaştığı şeklinde yorumlar yapılıyor. Çevreye karşı Sadi'nin tavırları kabalaşırken bu durumun Songül'e olan duyguları sebebi ile de yaşandığı tahmin ediliyor.

Perşembe akşamında dizinin 10. yeni bölümü ekranlarda yer aldı ve seyirci grubu Sadi ile Songül karakterlerinin karşılıklı sahnelerinin az olduğunu ifade etti. İzleyici kitlesi çiftin sahnelerinin ağzına dikkat çekerken bu şekilde daha çok sahne yazılması gerektiğini savundu.

Özellikle merakla beklenen ve fragmanda yer alan lunapark sahnesinde ise seyirci grubu bazı kesintilerin yer aldığını düşünüyor ve bunun olmaması gerektiğini ifade ediyor.