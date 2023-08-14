Zor durumda olan çocuklu ailelere yönelik yapılan nakdi destek ödemeleri yeni dönemde zamlı oranları ile hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Ağustos ayı sosyal destek ödemeleri sosyal yardım başvurusunda bulunan vatandaşların hesabına aktarılırken nakit destek ödemesine yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir bildiride bulundu. Sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyenler herhangi bir şubeye gitmeden online platform üzerinden e-devlet sistemini kullanarak aylık düzenli nakit destek ödemesinden yararlanabilecek.

Gıdadan kırtasiye masrafına, giyimden engelli bakım parasına kadar 50'yi aşkını farklı yardım kategorisine başvurulabiliyor. Aile Bakanlığı çocuklar ve anneleri koruyabilmek adına özel sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Doğum yardımı kapsamında anne adayları için ödenen 600 TL destekten faydalanabilmenin şartları genişletildi.

DOĞUM DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Aile Bakanlığı tarafından doğum yapacak olan anne adaylarına ödenen 600 TL'ye kadar ulaşan sosyal yardım ödemeleri için başvuru ekranı açık hale getirildi. Doğum yardımı kapsamında zamlanan tarife üzerinden Ağustos ayı ödemeleri hesaba yatıyor. Her çocuk için farklı ödeme oranı Bakanlık tarafından belirlenen tarifi üzerinden hesaba yatırılıyor. Doğum desteğinden faydalanmak isteyen anne adayları 1 çocuk için 300 TL, 2 çocuk için 400 TL, 3 ve sonraki her çocuk için ise 600 TL sosyal destekten yararlanabiliyor.

600 TL DOĞUM DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlık tarafından ödenen doğum yardımından faydalanmak isteyenlerin e-devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı online sayfası üzerinden yapılacak başvurular sonrası kriterleri karşılayan tüm anne adayları sosyal destek tutarını çocuk sayısına göre başvuru sırasında tanımlanan IBAN numarasına talep edebiliyor. Başvuru sırasında herhangi bir IBAN tanınması yapmayanlar en yakındaki PTT şubelerine giderek doğum destek ödemesinden faydalanabiliyor.

600 TL DOĞUM DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANBİLİR?

Doğum destek ödemesinden faydalanmak isteyenlerin; 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı doğum yapması ve TC vatandaşı olması yeterli oluyor. Devletin muhtaçlık kriteri kapsamında bulunan her anne adayı eşitlik ilkesi doğrultusunda sosyal destek ödeneğinden istisnasız faydalanabilir.