Son dakika haberine göre, asgari ücretle çalışan vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. Gelir belgesiz olarak alınabilecek bu özel kampanya ile asgari ücretle çalışan vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 20.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. Banka kredi puanının uygun olması durumunda başvurularının onaylanacağı belirtiliyor.

Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler, Garanti Bankası, Akbank ve Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Banka kredi puanına dikkat eden kişiler, kolay bir şekilde 5 dakika içinde başvurularını tamamlayarak bu üç banka üzerinden kredi kullanma imkanına sahip olacaklar.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi için sigortalı olarak çalışan veya emekli olan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor. Başvurular, en yakın Garanti Bankası şubesine gidilerek ya da resmi internet sitesi üzerinden doldurulan kredi başvuru formu ile gerçekleştirilebilir.

Akbank'tan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, resmi internet sitesine girerek İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurabilir veya 44 25 numarasına SMS atabilirler. Akbank, hızlı bir şekilde başvuruları değerlendirerek onaylanan tutarı aynı gün içinde hesaba yatırmaktadır. Ayrıca Akbank Direkt uygulaması kullanıcıları, internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu yapabilirler.

Denizbank ise başvuru yapacak olan kişilerden önce banka kredi puanı sorgulaması istemektedir. Kredi puanının 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Denizbank'ın Cebimde Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaralarını 32 80 numarasına göndererek başvurularını gerçekleştirebilirler.

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar için sunulan bu özel kredi fırsatı, nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Gelir belgesiz olarak alınabilen bu kredi sayesinde, banka kredi puanı uygun olan kişiler hızlı ve kolay bir şekilde başvurularını tamamlayarak ihtiyaçlarına uygun krediye ulaşabileceklerdir. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, belirtilen bankalara başvurarak hayatlarını kolaylaştıracak bu ekonomik desteği alabilirler.