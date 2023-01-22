Gelir belgesiz, herkes başvuru yaparak alabilecek! 40.000 TL ve üzerinde nakit krediler başladı

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların SMS atarak işlem yapabilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için uygun faizlerle kredi ödemeleri aynı gün için ödenmektedir. Özel banka olarak hizmet veren Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte 40000 TL 36 ay vadeli olarak işlem yapmaktadır.

BAŞVURU YAPILACAK

40000 TL nakit kredi kullanmak istiyorsanız, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden veya cep telefonunuz üzerinden, oturduğunuz yerden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi puanı uygun olması durumunda, işlemlerini cep telefonları üzerinden mesaj atarak gerçekleştirebilir.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve enson olarakta doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj göndermeniz ile birlikte 40000 TL kredi alabilirsiniz. 40000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan tutar hesaplara yatırılmaktadır. 40000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçları, verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Banka müşterisi olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden de kredi puanı uygun olması durumunda işlem yapabilmektedirler. Kredi notu uygun olan tüm bireysel müşteriler, yaş sınırı olması durumunda ihtiyaç kredisine en fazla 65 yaşına kadar kullanabilmektedir.