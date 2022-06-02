Gelir Belgesi Olmayanlar Bu Bankalara Koşuyor, Anında 30 Bin TL Alıyor! Türkiye'deki enflasyon hızlı bir şekilde artmaya ve vatandaşların hayatını zorlaştırmaya devam ederken gelir belgesinin olmaması ise vatandaşları oldukça zorlu bir sürece sürüklüyor. Hal böyle olunca vatandaşların tek çıkış kapısı ise banka şubeleri olmaktadır. Bankalardan kredi çekmek suretiyle yaşamlarını idame ettirmeye çalışan vatandaşların sayısı son dönemlerde daha çok arttı.

Gelir Belgesiz 18 Yaş Üzerinde Olanlara Yeni İhtiyaç Kredisi Kampanyası Geldi! Son Dakika Haberi Umut Dolu! Başvuru yapanlar hemen onay alacakları kampanya başladı!

Bankalardan kredi müracaat işlemlerini gerçekleştiren vatandaşları pek çok belge temin etmek zorunda kalmaktadır. Bu belgelerden en önemlisi ve bankanın en çok dikkat ettiği ise gelir belgesi olmaktadır. Bilindiği gibi gelir belgesi bankaların olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Ancak bazı durumlarda gelir belgesi olmayan vatandaşların bankalardan kredi çekmesi imkansız hale geliyor. Ancak bazı bankalar vardır ki vatandaşların zor durumdan kurtulmasına yardımcı olmak amacıyla gelir belgesi talep etmiyor.

Fibabanka Gelir Belgesiz Kredi Kampanyası Başvuru Şartları Neler?

Eğer ki sizin de acil nakit ihtiyacınız varsa ve banka kredisi çekeceksiniz üstelik gelir belgeniz bulunmuyorsa o halde Fibabanka şubesine uğramanızı tavsiye ediyoruz. Böylece Fibabanka şubeleri üzerinden gelir belgesiz bir şekilde 50.000 TL'ye varan ihtiyaçlarınız açısından başvuru işlemlerimizi gerçekleştirebilir ve aylık 1.61'den başlayan faiz oranı ile 36 aylık vade seçeneği şeklinde aylık taksit tutarı 1429 TL olacak şekilde taksit ödeme işlemlerimizi gerçekleştirebilirsiniz. SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, başvurunuzu hemen TC kimlik numaranızı 3422 numarasına mesaj atarak yapabilirsiniz.

Akbank Gelir Belgesiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Akbank tarafından sunulan hizmetler arasında gelir belgesiz bir şekilde vatandaşlara kredi sunulması da yer alıyor. Buna göre aylık 2.41'den başlayan faiz oranı ile 50.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisini 36 aylık vade seçeneği şeklinde çekebilirsiniz. SMS ile başvuru yapacak olan kişiler KREDİ TC KİMLİK Yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderebilirler. Bu şekilde Akbank gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacaklardır!