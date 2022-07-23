Akbank 100.000 TL ihtiyaç kredisi için düğmeye sonuna kadar bastı! 24 ay vadeli olacak

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyası için 100000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi vermeye başladı. Son zamanlarda yapılan ihtiyaç kredisi kampanyalarında, Akbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapılmaktadır.

24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi seçeneklerinden bir tanesini seçerek kredi başvurusunda bulunabilecek ve banka kredi puanınıza göre, sizlere, faiz oranı uygulayacaktır. Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların ayrıca bankadan bireysel bir müşteri olması durumunda kredi onay alabileceğini söylemek istiyoruz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların banka kredi puanı önemlidir. Daha önceki çalışmalarınızdan ötürü banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlar, başvuru yaparak, 100000 TL kredi kullanabilir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, işlemlerinizi kolay birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu için kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde genel müdürlük tarafından sizlere kredi onayı verilecek ve onaylanan tutarı, hemen öğrenebileceksiniz.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi alabileceğini söylemek istiyoruz. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak Akbank Direkt uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat, kredi başvurusunda bulunabiliyor. Kredi başvurusunu Akbank Direkt uygulaması üzerinden yaparsınız ve onay alırsanız, banka şubelerine gitmeden hemen hesabınıza para ödemesi alabilirsiniz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ve 444 25 25 numaralı Müşteri Hizmetleri numarası üzerinden de başvurularınızı yapabilir ve sorgulamanızı buralardan gerçekleştirebilirsiniz.