Gelir Belgesi Olmaksızın Kredi Başvurusu Yapabilirsiniz. Kamu Bankaları 100 000 TL Kredi Veriyor! Gelir belgesi olmaksızın kredi kampanyası başlatıldı. Gelir belgesine gerek duymadan kredi veren bankalar hangisi? Kefilsiz krediler için hangi bankalar yeşil ışık yaktı? Konu ile ilgili detaylar haberimizde…

Gelir belgesi olmadan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Son zamanlarda bankaların yapmış oldukları kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gelir belgesi olmadan işlem yapacak olan bankalar gerekli olan şartları açıkladı. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda kampanya ya katıldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın yanı sıra İşbank’ta kredi imkânı tanıyor. 100 bin lira tutarlı kredi için kefil ve belgeye ihtiyaç duyulmuyor.

Maaşı Olmayan Kişiler Kredi Çekebilir mi?

Bankalardan kredi almak isteyen kişilerin maaşları olmaması durumunda kredi çekebilir mi? Maaşı olmayan vatandaşların kredi çekebilmeleri için banka kredi notunun düşük olmaması gerekir. Maaşı olmayan vatandaşlar kredi almak istediklerinde kredi kartı ile kredi borçlarını düzenli olarak yapması gerekir. Çalışmayana kredi veren bankalar gelir belgesine gerek duyulmadan işlem yapabilecek.

Sigortasız Olarak Kredi Çekilebilir mi?

Her hangi bir işyerinde çalışmayan vatandaşlar bankalardan kredi alabilmeleri için kredi notlarının yüksek olması gerekir. Başvuru için uzaktan başvuru yapılabilir. SMS kredi, WEB kredi ve mobil kredi başvurusu yapılarak onay alınabilir. Onay alan kişilere sigorta primlerinin olup olmamasına bakılmaksızın onay verilecek. Bankalar tarafından yapılan son dakika kampanyalarında sigortası olarak kredi çekmek isteyenlere 100 bin liraya kadar gelir belgesi kredi verilebilecek.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, mobil uygulama üzerinde işlem yapıyor. Gelir belgesine gerek kalmadan kredi almak isteyen kişilere 100 bin lira tutarında internet bankacılığı ile kredi verebilecek. Verilecek olan kredide vade olarak 36 ay belirlenirken faiz oranı olarak 1,51 olarak belirlendi.

Vakıfbank Belgesiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank üzerinden kredi almak isteyenler gelir belgesine ihtiyaç duyulmadan kredi kullanabilecek. Kredi imkânından faydalanabilmek için banka müşterisi olmak gerekir. Emekli ya da çalışma maaşını banka üzerinden alan kişiler 100 bin lira tutarındaki krediyi belgesiz olarak kullanabilecek. Ödemelerde ise 3 aylık erteleme imkânı da bulunuyor. Banka faiz oranı olarak 1,54 olarak belirledi.