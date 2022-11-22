Cumhurbaşkanı Açıkladı: Gece Duyurusu: Her Ay Düzenli Olarak Hesaplara Yatıyor! Başvurular İse Başladı

Her Ay Düzenli Olarak Hesaplara Yatıyor! Başvurular İse Başladı. Vatandaşların hesaplarına aylık olarak yatırılıyor. Düzenli şekilde ödeme yapılacak olan ödemeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi.

Salgın döneminde tarım alanında üreticilerin önemi bir kez daha anlaşılmıştı. Üreticiye yönelik birçok noktada destek geliyor. İşte Cumhurbaşkanı tarafından verilen müjdeler! Ödemeler ise başlıyor…

Pandemi döneminde her kesimin etkilenmesi ile ekonomik anlamda birçok zorluklar yaşandı. Esnaftan iş sahibi olan kişilere varıncaya kadar herkes pandemi döneminden olumsuz olarak etkilenmiş oldu. Devlet ise bu zor dönemde vatandaşın yanında yer alarak salgın döneminde olduğu gibi salgından sonra da halkının yanında yer almaya devam ediyor. Bu süreçte üretici ile çiftçinin değeri devlet tarafından önemsendiği için birçok farklı hibe desteği ile çiftçi ve üreticilere destek oluyor.

Bu desteklerin başında çiğ süt üreticileri geliyor. Koşulları sağlayan çiğ süt üreticilerinin hesaplarına doğrudan hibe ödemeleri yapılacak. Bu sadeye hem üretici desteklenecek hem de üretimde yer alan istikrar arttırılmış olacak. Başvurulara ait detaylar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yönetmelik paylaşıldı. Desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar kurumlara giderek konu hakkında detaylı bilgi alabilirler.

Çiğ Süt Destek Ödemeleri Başlıyor

Aylık olarak hesaplara aktarılacak ödemeler için başvurular başladı. Merak edilen konularda ayrıntılar açıklandı. Çiğ süt desteğinden kimlerin faydalanacağı, ödemelerin ne tutarlarda olacağı Bakanlık tarafından paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Devlet tarafından yapılacak olan hibe desteklerinde çiğ süt üretimini ve kalitesini arttırmaya hedefliyor. Uygulanacak olan hayvancılık politikalarında verimli ve etkili olması hedefleniyor. Bu sayede üreticiler de desteklenmiş olacak.

Konu ile ilgili müjdeyi Cumhurbaşkanı vermişti. Çiğ süt ile ilgili olarak gerekli olan kaynak bütçeden sağlanacak. Destekten faydalanacak olan kişilerin Bakanlık Süt Kayıt Sistemi Veri Tabanına kayıtlı olan kişiler faydalanabilecek. Hibe desteğinden faydalanacak işletmelerin yanı sıra sütün satın alındığı hayvanların da TÜRKVET sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Göçer hayvancılık ile uğraşan çiftçiler ise üretimin yapıldığı ayda üretim miktarının tespiti için gitmiş oldukları bakanlığa veya il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir.