Gelir Belgesi Olmadan sadece TC Kimlik Numarası Sorgulaması İle Ödeme Verilecek! Bankanın Kampanyası Alkış Aldı!

Akbank ve Denizbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu yeni duyuru ile birlikte gelir belgesi olmadan vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemesini kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte yapacağını açıkladı. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde verilmektedir. Acil kredi kullanacak olan herkez için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, Akbank ve Denizbank üzerinden hızlı birşekilde nasıl onay alabileceğiniz, sizler için hazırladık.

AKBANK

Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi notu: 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, Akbank müşterisi olan tüm vatandaşlar, kredi notu uygun olması durumunda 18 yaş üzerinde olması ile birlikte kredi alabilmektedir. Akbank Direkt müşterisi olan vatandaşlar, aynı zamanda cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi kullanabilmektedir.

Tc Kimlik numaranız üzerinden gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak için SMS atmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir ve ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların kredi işlemlerinde onay alabilmeleri için kredi puanı 1200 ve üzerinde olması yeterli olacak. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu, diğer bankalarda olduğu gibi cep telefonları üzerinden SMS atarak da yapılmaktadır.

Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik, doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilir ve bu şekilde 5 dakika içeresinde, Denizbank üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz.

Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlarda bu iki banka üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirebilirler ve diledikleri zaman kredi kullanabilmektedirler.