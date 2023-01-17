Bankamatik kartı kullanan kişiler dikkat! 12 gün içinde işlem yapmanız gerekmektedir

12 gün içerisinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası, kendi banka politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri vermektedir. Bankalar son zamanlarda yapmış oldukları, kampanyalarda özellikle kendi bankasında hesabı olan bankamatik kartı kullanan ve kredi kartı kullanan vatandaşları öncelik tanımaya devam ediyor. Bu bankalardan birtanesi olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada vatandaşlara bankamatik kartı hesapları üzerinden 75000 TL kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

Yapı Kredi Bankası, 75000 TL kredi detayları nelerdir?

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemesine, hemen istedikleri zaman bankamatik kartı hesabı üzerinden alabiliyor. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalarda 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar 75000 TL kredi onayı almanız durumunda da 24 ay vadeli olarak bu bankadan tüketici kredisi alabilirsiniz.

75000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşların, onsekiz yaşından büyük olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda kredi başvurularını cep telefonları üzerinden SMS ile de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğini söyleyebiliriz. Bankalar üzerinden icralık ve avukatlık bir durumunuzun olması durumunda da kredi almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi kullanamazlar.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak kredi sonuçlarını ise 10 dakika içerisinde görecektir. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alacak olan vatandaşlar, nakit kredi almak için başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, 12 gün içerisinde yapmış oldukları bu başvurularda, düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem kullanabilmektedir.