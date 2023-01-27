Gelir belgesi istemeyen Akbank, 3 gün içinde başvuru yapanlara destek ödemesi yapacağını açıkladı

Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında başlatılan yeni kampanyada kredi ödemelerine, kredi notuna göre verecek olan bu banka üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için banka müşterileri olması gerekiyor. Daha önce Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullandım, kredi başvurularını gerçekleştirdikten sonra onay alan tüm vatandaşlara, Akbank tarafından önemli bir şekilde gelir belgesi istenmeden kredi imkanı sağlanmaktadır.

Cep telefonları üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalarda 55000 TL ile gelir belgesiz kredi onayı almanız durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirecek, hemen işlem yapabilirsiniz. Cep telefonları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz kampanyalara katılarak destek ödemelerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan kredi hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Gelir belgesiz olarak kredi kullanmak isteyen müşteriler Akbank üzerinden de 55 bin TL'ye kadar kredi alabilir. 24 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde banka hem banka müşterilerine hem de banka müşterisi olmayan kişilere gelir belgesiz olarak onay vermektedir. Kredi başvurusu için banka şubesinin sadece kimliğinizle gidebilirsiniz.

Ayrıca bu bankada bir hesabınız varsa maaş hesabınızın üzerinden alacağınız internet bankacılığı şubesi şifresi ile birlikte Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.