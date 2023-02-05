6 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edildi! İşte Eğitime Ara Veren İller Listesi

Akşam saatlerinde günün en çok konuşulan konusu hava şartları oldu ve yurt genelinde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte kar tatili haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim öğretimi ara verildiği açıklanırken sizler için haberimizin devamında okulların tatil olduğu illeri yazdık. Bu iller Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bitlis, Düzce, Sinop, Bursa, Bilecik, Kırıkkale, Sakarya, Diyarbakır, Denizli, Ardahan, Gümüşhane, Bingöl, Muş, Sivas, Gaziantep, Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş, Çanakkale, Hakkari, Denizli, Aksaray, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Bayburt, Isparta, Karaman, Giresun, Konya, Kırşehir, Niğde, Ardahan, Iğdır, Antalya, Şırnak, Nevşehir, Yozgat, Kütahya, Kayseri, Batman, Burdur, Van, Adana ve Muğla'nın bazı ilçeleri olarak açıklandı.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle kent genelinde 6 Şubat Pazartesi gününde eğitimi ara verildiği İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Saat 20.00'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan son meteorolojik verilere göre kar yağışının daha fazla etkili olmasını beklendiği yazıldı ve pazartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği bildirildi. Bunun yanı sıra şehrin diğer bölgelerindeki yağışların da genellikle karla karışık yağmur, yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı açıklandı. Başta yüksek kesimler olmak üzere don hadiselerinin görülebileceği, yer yer kuvvetli buzlanma olabileceği belirtildi. Diğer taraftan rüzgarın ise yer yer tam fırtına ve kuvvet fırtına şeklinde esmesinin beklendiği de belirtildi.

Olumsuz hava koşulları ve alınan meteorolojik raporlar sebebiyle 6 Şubat 2023 Pazartesi gününde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile Olgunlaşma Enstitüleri, özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, çeşitli kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına bir gün süreyle eğitimde ara verildiği açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan gündüz bakımevleri ve özel kreş ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine de bir gün süreli olmak üzere ara verilmesine karar verildiği paylaşıldı. Bunun yanı sıra diyanet işleri başkanlığına bağlı 4-6 yaş anasınıfları ve Kur'an kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerini ara verildiği belirtildi.

Ankara'da da okulların tatil olduğu bilgisi Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından paylaşıldı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın kentte eğitime ara verildiği bildirildi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin gerçekleşen son meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara'da öğlen saatlerinden itibaren yoğun yağış ve yarın sabah saatlerinde de kuvvetli buzlanma beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda Vali Şahin yarın eğitime ilk, orta lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında bir gün ara verildiğini duyurusunu gerçekleştirdi. Engelli ve hamile personel ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelin de idari izinli sayılacağı açıklanan bilgiler arasında yer aldı.