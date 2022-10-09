Bir Hayal, Kardeşlerim Dizisinin Sınırlarını Aşmaya Yetti

Televizyon ekranlarında Eylül ayının gelmesiyle hareketli zamanlar yaşanıyor. Bir televizyon dizisi olan kardeşlerim dizisinde Doruk canlandırması ile çok kısa bir süre içerisinde milyonların övgüsünü kazanan Onur Seyit yaran son zamanlarda yabancı ülkelerde en çok popüler olan Türk oyuncuların da başında geliyor. Onur Seyit yaran sadece Türkiye’de değil dünya çapında da bilinen bir oyuncu olmayı başardı. Asiye karakterine can veren Su Burcu Yazgı Coşkun ile beraber kardeşlerim isimli dizide çok iyi bir ikili olan Onur Seyit yaran ise sosyal medyanın gündeminden bir an olsun bile düşmüyor.

Sosyal medyada yapılan araştırma ajanslarının verileri sonucuna göre son 2 yıllık süreçte çok hızlı bir süreçte en hızlı popüler olan genç oyuncuların başında gelmesi ile tanınıyor. Ünlü ve genç oyuncu Onur Seyit yaran aylarca en popüler dizi çifti araştırmasında ise Asiye ve Doruk karakterleri ile beraber birincilik liginde yer aldı.

Onur Seyit Yâran’ın Sınırları Aşan Ünü

Profesyonel bir şekilde çalışmaya başlayan ve kariyerini yönetmeye çabalayan Onur Seyit Yaran İspanyol sineması hayranı olduğunu ve İspanyol filmlerinin anlatım tarzından çok hoşlandığını paylaştı. İspanya’da ise projelerde yer almayı çok istediğini ve bunu bir amaç edindiğini belirten bunun için de çalışmalara başlayıp İspanyolca dersleri alan ünlü oyuncu Seyit yaran bu iddiasında çok kararlı bir şekilde ilerlediğini de açıkladı. Ünlü oyuncu Onur Seyit yaran oyunculuk konusunda da çok profesyonel düşünüyor ve kendini sınırlamadan hedeflerini hep yüksekte tutmayı başarıyor.

Kariyerine Ün Katmak İstiyor

Genç oyuncu birbirinden farklı rollerde alarak kariyerine ün katmak istiyor. Kılıktan kılığa girmek onun için hiç sorun değil yeter ki hayallerine ulaştıran bir basamak olsun. Genç oyuncu ise çok yakın zamanda oyuncuları ve hayranları ters köşe yapacak bir projede oynayacağını anlattı. Fiziki olarak çok fazla değişmesi gerekirse bile bir rolünü oynayacağını şu sözleriyle açıkladı.

Bunu daha önce de sordular bana. Bu benim için çok farklı bir deneyim olur bir sınav test olur. Görüntüm çok dışında bir şey yapmayı ve insanları şaşırtmayı isterim. Benim için farklı bir sınav olur bu. Hatta yakın zamanda istediğim şeylerden birisi bu olabilir. Ters köşe bir şey yapmak şeklinde konuştu.