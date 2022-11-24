Devlet ve SGK vatandaşlara bazı durumlara istinaden çeşitli ayrıcalıklar yapmaktadır. Bu ayrıcalıklardan kadın ve erkekler ayrı ayrı durumlardan faydalanabilmektedir. Bu durumlar arasında doğum ve askerlik borçlanması gibi önemli detayları yerini alıyor. İşte erken emeklilik sağlayan şartlar

Geleceğiniz için şahane haber! 2 yıldan tam 8 yıla kadar uzayan erken emeklilik yolu gözüktü. Erken emeklilik şartları çalışan vatandaşların sıklıkla merak ettiği konuların başında yer alıyor. 6 aydan 2 yıla kadar ve 2 yıldan 8 yıla kadar bazı durumları kapsayan erken emeklilik hakkı bulunuyor. Kadınlar doğum borçlanması yaparken erkekler askerlik borçlanmasıyla beklenen tarihten çok daha önceki bir tarihte emekli maaşı almaya başlayabiliyor. Bu şartları yazımızda sizlere anlatıyoruz.

AYRICALIKLAR YAPILIYOR

Çalışma mevzuatı ve SGK vatandaşlara bazı durumlara istinaden çeşitli ayrıcalıklar yapıyor ve erken emeklilik hakkı tanıyor.

AYRI DURUMLARI KAPSIYOR

Kadın ve erkekler ayrı ayrı durumlardan erken emeklilik hakkına sahip oluyor ve bu şartlar merak ediliyor.

KADINLARA DOĞUM BORÇLANMASI

Her bir çocuk için kadınlara 2 yıl erken emeklilik hakkı tanınırken doğum borçlanması yoluyla 6 yıla kadar erken emekli olabiliyor.

ERKEKLERDE DE ASKERLİK VAZİFESİ SÜREYİ ÖNE ÇEKİYOR

Askerlik vazifesini yerine getiren vatandaşlara 6 aydan başlayarak erken emeklilik hakkı tanınıyor.

SGK'da ve mevzuatta bu bilgiler kapsamlı bir şekilde yer alıyor.

haber24.com özel haber

